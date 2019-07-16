Казахстан наращивает экспорт сельскохозяйственной продукции

Агропромышленный комплекс тоже может быть драйвером экономического роста

Даже в сельском хозяйстве можно добиться ощутимых результатов, если прикладывать усилия системно. В 2018 году экспорт продукции АПК (агропромышленный комплекс) Казахстана вырос на 30,5% в физическом весе (на 3,2 млн тонн) и на 24,5% в денежном выражении (на $595 млн). Суммарные показатели составили 13,35 млн тонн и $3,025 млрд соответственно. По сути, главный итог таков: когда вместо «невидимой руки рынка» применяется последовательная государственная политика, то объемы и ассортимент сельскохозяйственной продукции растут, а список ее стран-импортеров расширяется. Пусть по сравнению с нефтью и газом за тот же период – на $41 млрд – экспорт сельхозпродукции выглядит скромно, здесь в первую очередь важна тенденция.

Насчет советской системы сельского хозяйства у специалистов единого мнения нет. Однако есть факт, который подтверждается статистикой: в последние десятилетия своего существования СССР импортировал зерна больше, чем экспортировал. В России перелом наступил на рубеже «девяностых» и «нулевых» годов. В тот период менеджеры нефтяных компаний, устав от того, что государство заставляет их субсидировать сельхозпроизводителей (из соображений продовольственной и национальной безопасности), двинули свои кадры на село. Потом с новыми производственными схемами и менеджментом урожаи зерновых в России пошли вверх и страна вернулась в разряд крупнейших мировых экспортеров зерна. Украина, кстати, тоже, но по иной модели.

Казахстан, несмотря на ликвидацию колхозов и совхозов, а также сокращение посевного клина, все девяностые годы оставался экспортером зерна. Сказывалось эхо освоения Целины и оставшаяся после всего этого инфраструктура – от элеваторов до транспортной сети. Модель, выстроенная на смеси латифундий с зерновыми компаниями, пережила сложные времена конца нулевых годов, когда фирмы банкротились из-за неспособности обслуживать кредиты, однако потом после корректировки ряда вещей адаптировалась к новым условиям.

АПК Республики Казахстан долго искал оптимальные параметры своего функционирования. Мелкие хозяйства не способны работать на рынок, что доказала еще Российская империя после реформы 1861 года. Большинство ее крестьянских хозяйств покупали хлеб (для себя и домашних животных), из-за чего часто занимались дополнительной деятельностью, не имеющей отношения к собственно хлебопашеству. А экспортные поставки осуществляли крупные помещичьи хозяйства и кулаки. В Казахстане был период, когда зерновые компании стали слишком крупными. Это привело с одной стороны к выводу средств в офшоры (масштабы агрохолдингов подобное позволяли), а с другой – упало качество агротехники и сельскохозяйственной инфраструктуры.

В конце концов минсельхоз и подчиненная ему структура «КазАгро» смогли помочь отечественным производителям протоптать дорогу на внешние рынки (не считая ЕАЭС). Мировой зерновой рынок, например, это не море-океан, где водятся акулы, сельдь, палтус, скумбрия, крабы и каждый может выбрать себе контрагента по весу, размеру и вкусу. Фактически там уже одни акулы, пусть и разных размеров, из-за чего без государственной поддержки соваться в данную сферу крайне проблематично и опасно.

В структуре мирового сбора зерна примерно 35% приходится на кукурузу, 26-28% на пшеницу и рис, 5% (тоже округленно) доля ячменя и 5% на все остальное (рожь, просо, овес, сорго). При гигантских общих сборах зерновых культур, в мировую торговлю вовлекается примерно 12-15% от собранного урожая (остальное потребляется внутри государственных границ). Именно сравнительно ограниченный объем межгосударственных поставок и делает Казахстан заметным игроком на мировом рынке пшеницы и муки из нее. Но если в Австралии происходит засуха и ее традиционная ниша поставок на рынке той же Индонезии становится незаполненной, то конкуренция в замещении австралийских зерновиков все равно предельно высокая, поскольку освободившиеся объемы пытаются немедленно заполнить производители от Канады до Аргентины.

В данных раскладах Республике Казахстан обязательно нужны мощные государственные игроки вроде той же «Продкорпорации», которая способна как хранить значительные объемы зерна, так и осуществлять зерновые интервенции в выгодные моменты. Одновременно нужно осуществлять массу попутных вещей. Например, следить за погодой в основных зерносеющих районах планеты, прогнозировать, мониторить парк вагонов-зерновозов, отслеживать загрузку зерновых портовых терминалов в ближнем и дальнем зарубежье… Когда подобные вещи сводятся воедино с непосредственными производителями, кредитными организациями и другими блоками работы под компетентной государственной координацией – тогда и результат получается удовлетворительным.

Отдельным пунктом стоит отметить борьбу с коррупцией в последние три-четыре года. Практика свидетельствует, что воровать на конкретных проектах, где деньги выделяются под четкие объекты или дела, подлежащие измерению и учету – стали меньше. Потому что сажают и наказывают за подобное чаще. Вот и начали функционировать откормочные площадки, маслозаводы да мясоперерабатывающие цеха. Без всего этого Казахстан не смог бы поставить в прошлом году 594 вида сельхозпродукции в 75 стран.

Оборотной стороной успехов АПК стало не только повышение производительности труда, но и высвобождение лишних рабочих рук. За последнюю пятилетку сельская местность перераспределила почти миллион человек в города. Прогнозы говорят о том, что даже дальнейший рост переработки сельхозсырья в готовую продукцию принципиально ситуацию не изменит, а интенсификация производства продолжит ставить проблему избытка трудовых ресурсов на селе.

Все это лишний раз напоминает о необходимости продолжения комплексной государственной политики в отношении агропромышленного комплекса. Если ценой конкурентоспособности АПК является перераспределение сельских жителей в города, то готовиться к подобным последствиям надо заранее и системно. Жилье, школы, механизмы социализации и профессиональной подготовки, рабочие места в перспективных сферах деятельности или хотя бы общественные работы в качестве пожарных мер. Поднятая на щит государством активная социальная политика сегодня как нельзя кстати и явно соответствует моменту.

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