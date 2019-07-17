Нур-Султан. 17 июля. КазТАГ – 40-градусная жара сохранится в ближайшие трое суток на юге Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С юго-западными тропосферными потоками (на высоте 5 км) на южные области республики продолжают поступать воздушные массы с Ирана, и пока потоки не поменяют своего направления на западные или северо-западные (в предстоящие трое суток ничего не изменится), жара +35+40, местами +45 в южных областях республики сохранится», — говорится в распространенном в среду прогнозе погоды на 18-20 июля.

На северные и восточные области Казахстана, по данным синоптиков, начинает поступать более прохладный и влажный воздух с Урала, что вызовет ослабление жары и местами кратковременный дождь с грозой.