Алматы. 17 июля. КазТАГ – Внешнеторговый оборот Казахстана превысил $37 млрд за первые пять месяцев 2019 года, сообщает пресс-служба Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

«По итогам первых пяти месяцев текущего года внешнеторговый оборот страны составил $37,3 млрд, что на 3,3% выше по сравнению с январем-маем 2018 года. В частности, экспорт товаров составил $23,6 млрд (+0,5%), импорт – $13,7 млрд (+8,3%). Таким образом, положительное сальдо внешнеторгового баланса составило $9,9 млрд (-8,6%)», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Отмечается, что доля нефти в структуре казахстанского экспорта снизилась до 56,7% в сравнении с 59,7% в аналогичном периоде прошлого года.

«Указанное снижение отчасти было компенсировано увеличением поступлений от экспорта газа (+50,1%), продуктов неорганической химии (+25,1%), а также некоторыми другими товарами. Ключевая доля экспорта по-прежнему приходится на страны Европы – $11,3 млрд, что составляет 48% удельного веса всех экспортируемых продуктов. Далее следуют страны Азии – $7,5 млрд или 31,9%, СНГ – $4,1 млрд или 17,3%», — уточнили в АФК.

В товарной структуре импорта основной прирост в абсолютном выражении среди топ-10 ключевых наименований приходится на трубы из черных металлов, легковые автомобили и насосы.

«Между тем наибольшее снижение отмечается по импорту нефти и нефтепродуктов. В страновой структуре импорта ведущее место занимает Россия. Сумма импортируемых продуктов составила $5,1 млрд или 37% удельного веса всех импортируемых продуктов (39,3% ранее), далее следуют Китай – $2,3 млрд или 16,5% (16%) и Южная Корея – $0,8 млрд или 5,7% (1,9%)», — сказано в сообщении.