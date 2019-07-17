Алматы. 17 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Казахстане акиматы не выполняют программы создания рабочих мест для инвалидов с нарушениями ментального здоровья, сообщила президент Ассоциации социальных работников инвалидов и волонтеров Гульнур Хакимжанова.

«Принята программа создания рабочих мест – в 2018 году должно было быть создано 770 специальных рабочих мест для инвалидов и было выделено более Т105 млн, акиматами выделено только 11%, освоено Т24 млн, а трудоустройство инвалидов по квоте составило 13% от плана. То есть местные исполнительные органы не реализуют эти программы и не несут ответственности за их исполнение», — сказала Хакимжанова на пресс-конференции в среду.

При этом, она отметила, что для людей с нарушениями ментального здоровья требуется создание специальных защищенных рабочих мест.

По словам Хакимжановой, лицам с ментальными нарушениями недоступны и многие другие социальные услуги.

«Услуги инвалидам с ментальными нарушениями ограничены только пособиями и изоляцией в интернате, которые являются очень дорогими услугами и нарушают права человека, а существующие услуги на дому, в дневных центрах временного проживания, недоступны. Существующие стандарты определяют ментальные нарушения как противопоказания для этих услуг. Отсутствие альтернативных услуг обуславливает громадную очередь в интернаты», — добавила она.

Кроме того, Хакимжанова отметила рост числа лиц с ментальными нарушениями.

«Наблюдается рост инвалидности по причине нарушения интеллекта и психических заболеваний. Так, в Алматы на диспансерном учете находятся более 10 тыс. лиц с психическими заболеваниями и рост за год составил 14%», — отметила она.

По ее мнению, система социальной защиты населения нуждается в реформировании.

«Система социальной защиты населения была создана при Советском союзе, и она устарела. Она не решает социальные проблемы. Ресурсы направляются на «тушение пожара», а не на реформирование системы», — сказала Хакимжанова.