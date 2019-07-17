Новый порядок приема детей в первый класс стал для родителей форс-мажором – Омбудсмен РК

Нур-Султан. 17 июля. КазТАГ – Уполномоченный по правам человека в Казахстане Аскар Шакиров рассказал о проблемах в связи с новым порядком приема детей в первый класс, сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Уполномоченный по правам человека в РК Шакиров направил в адрес министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова обращение в связи с введением в Казахстане с 1 января 2019 года порядка приема детей с шестилетнего возраста в общеобразовательные школы, который вызвал оживленную дискуссию в обществе», — говорится в распространенном в среду сообщении.

В обращении отмечается международный опыт, «согласно которому в большинстве стран мира получение детьми начального общего образования начинается с шести лет, что подтверждает закономерность перехода к такой системе».

«Вместе с тем практическая реализация данного новшества требует серьезного осмысления в том числе потому, что его невыполнение, согласно статье 127 КоАП РК, влечет за собой наказание – от штрафа до административного ареста. Анализ обращений показывает, что введение новой нормы явилось для многих граждан форсмажорным обстоятельством, так как вступлению ее в силу не предшествовало необходимое информационно-подготовительное и практическое сопровождение, несмотря на то что она была законодательно предусмотрена еще в апреле 2016 года», — считает Шакиров.

Немалая часть родителей вышеупомянутых детей, по его словам, «обоснованно считают, что шестилетний ребенок психологически и физиологически не готов к учебной нагрузке без соответствующей подготовки».

«Статья 30 Закона РК «Об образовании» устанавливает для детей дошкольное обучение с пятилетнего возраста в виде обязательной предшкольной подготовки, которая должна осуществляться в семье, дошкольных организациях, предшкольных классах общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Предшкольная подготовка в указанных государственных организациях образования обеспечивается бесплатно. По заверению предыдущих руководителей министерства образования и науки РК проблем с организацией предшкольной подготовки в общеобразовательных школах и дошкольных организациях не предвидится. Однако практика показывает, что в большинстве школ страны данная подготовка детей с пяти лет не была должным образом организована со всеми вытекающими из этого последствиями», — добавил уполномоченный по правам человека.

По его словам, «наблюдаются повсеместные факты вынужденного выпуска детей из детских садов ввиду достижения ими шестилетнего возраста без предоставления предшкольного образования».

«В этой связи, заявление 20 июня руководства МОН о том, что «в случае отсутствия условий для предшкольной подготовки в дошкольной организации или в предшкольных классах школ, ребенок должен пройти дошкольное обучение в виде предшкольной подготовки в условиях семьи», оставляет такие семьи один на один с возникшей проблемой. В данном контексте прежде всего обращают на себя внимание дети из малоимущих семей и сельской местности, где по известным причинам обеспечить вышеуказанную подготовку представляется весьма сложным», — подчеркнул омбудсмен.

Другой важной проблемой в обращении названа переполненность общеобразовательных школ.

«Данные комитета по статистике министерства национальной экономики РК свидетельствуют о ежегодном неуклонном росте числа учащихся первых классов. Так, в 2017-2018 и 2018-2019 учебных годах в первый класс было принято 358 571 и 389 897 учеников, соответственно. В предстоящем учебном году, в связи с нововведением, число потенциальных первоклассников может значительно увеличиться, так как количество родившихся в 2012 и 2013 годах детей составляет 768 409», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в прошедшем учебном году практически повсеместно, в нарушение нормативных санитарно-эпидемиологических требований к объектам образования, наполняемость классов превышала 25 учеников.

«25 апреля президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым перед руководством профильного ведомства была поставлена задача завершить работу по ликвидации трехсменного обучения. Однако очевидно то, что в связи с намечающимся увеличением числа учащихся в первых классах, количество школ с трехсменным обучением может возрасти», — добавил Шакиров.

В резюме своего обращения омбудсмен предложил уполномоченному органу всесторонне проанализировать складывающуюся ситуацию, «с целью принятия адекватных мер, которые помогли бы избежать возможные негативные последствия при реализации в целом позитивной инициативы».

«Данный вопрос мог бы быть предметом обсуждения в рамках общественного совета МОН для выработки оптимального решения по нему», — говорится в сообщении.