В центрах спецсоцуслуг РК заинтересованы в лишении своих подопечных дееспособности

Алматы. 17 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Руководители центров специальных социальных услуг заинтересованы в лишении своих подопечных дееспособности, считает президент Ассоциации социальных работников инвалидов и волонтеров Гульнур Хакимжанова.

«Кто заинтересован в том, чтобы людей лишать дееспособности? Заинтересованы руководители центров специальных социальных услуг, которые становятся опекунами. При поступлении в интернат они требуют лишения дееспособности, это одно из условий, как это часто бывает. Может быть, не в каждом интернате, может это не система, но они заинтересованы, потому что большая часть пособия под контролем этого человека, фактически создается очень большая сумма денег, ежемесячные поступления и имеется серьезный конфликт интересов: опекун, который оказывает сам услуги и опекает права этого человека – такого не должно быть», — сказала Хакимжанова на пресс-конференции в среду.

При этом она отметила, что в европейских странах эти функции разделены.

«Кто оказывает услуги – это одно, а кто контролирует, куда деньги деваются, это должен быть другой человек. Мы изучали этот опыт. Во многих странах Европы имеются службы независимой опеки. Это специалисты, которые не могут распоряжаться деньгами, но они контролируют, а услуги оказывают другие организации», — отметила она.

По словам общественницы, данный вопрос должен решаться на законодательном уровне.

«Опека у нас касается и детей, у которых родители лишены родительских прав или погибли, и пожилые люди, которые теряют определенную дееспособность, и лица со снижением интеллектуальных функций и с психическими заболеваниями тоже нуждаются в защите их прав. И до тех пор, пока не будет законодательно решен этот вопрос, это будет продолжаться, это основа для злоупотреблений», — добавила Хакимжанова.

В свою очередь, директор КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг №1» Алматы Данипа Искакова возразила, что в настоящее время уже есть постановление, согласно которому указанная сумма в 30% поступает на счет опекаемого лица, кроме того, имеется определенный список, на какие нужды опекуном могут быть потрачены его деньги.