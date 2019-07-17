Нур-Султан. 17 июля. КазТАГ – Алматы, Шымкент и еще 156 населенных пунктов РК находятся под угрозой селевых выбросов, сообщается в государственной программе развития регионов до 2025 года.

«На территории республики 156 населенных пунктов в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Туркестанской областях, а также города Алматы, Шымкент находятся под угрозой селевых выбросов», — говорится в документе.

По словам разработчиков госпрограммы, по республике выявлено 617 селеопасных и 306 оползнеопасных участков, а в зону возможного воздействия селевых потоков и оползней попадает свыше 10 тыс. объектов и более 60 тыс. жителей.

«Кроме того, на территории республики имеется 599 лавиноопасных участков, из них свыше 200 непосредственно угрожают более 200 различным объектам, 147 км автомобильных и 1 км железных дорог (Восточно-Казахстанская область, Алматинская область, Алматы), а также 4,9 тыс. жителям (Алматы – 3000, Восточно-Казахстанская область – 964, Алматинская область – 700, Туркестанская область – 207, Жамбылская область – 4)», — сказано в госпрограмме.

В этой связи для обеспечения защитой населения, по словам авторов документа, требуется строительство трех противолавинных и шести селезащитных сооружений.

«Одна треть территории Казахстана является сейсмоопасной, где проживают более 6 млн. человек или свыше 400 городов и иных населенных пунктов, где сосредоточено 40% промышленного потенциала (сейсмической опасности подвержены территории Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областей)», — уточняется в документе.

Проект постановления кабмина об утверждении госпрограммы вынесен на публичное обсуждение до 26 июля.