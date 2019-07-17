Алматы. 17 июля. КазТАГ – Владимир Радионов. У белого медведя Алькора из алматинского зоопарка есть «все, чтобы встретить старость», заявляет опекун животного Сергей Спицын.

«На днях некие зоозащитники разместили в соцсетях фотографии лежащего белого медведя с подписями, что он, мол, не ходит, не дышит, не рычит. Я, как опекун животного, проспонсировавший два года назад постройку для него нового вольера, решил, что нужно собрать всех и показать, что медведь жив и здоров. Как видите, медведь жив-здоров, он играется до сих пор, это хороший показатель. То есть у него есть все, чтобы встретить старость», — сказал Спицын в ходе дня открытых дверей в алматинском зоопарке в среду.

Белый медведь Алькор – действительно долгожитель, ему уже 29 лет, и последние два года он живет в большом вольере.

«Раньше у него был маленький вольер и маленький бассейн, было видно, как на жаре ему тяжело, мне его было жалко больше, чем других животных. Он за лето раньше терял больше половины своего веса. В 2017 году вольер полностью реконструировали, теперь у медведя есть большой бассейн, травяной газон, и комната отдыха, где стоит промышленный кондиционер и поддерживает температуру +16 градусов. Посетители хотят, чтобы медведь всегда плавал и играл, а он в жару просто отдыхает в своей комнате. Отсюда и всякие негативные фотографии и посты», — считает Спицын.

В свою очередь директор алматинского зоопарка Вячеслав Банщиков заявляет, что Алькор – долгожитель и по мировым меркам.

«Алькор из 272 особей белых медведей, содержащихся в зоопарках мира – на 9 месте по продолжительности жизни. Он родился в Калининградском зоопарке в 1989 году, в Алматы прибыл в 1990-м, 7 декабря этого года ему исполнится 30 лет. 28 лет проживания в зоопарке – это, согласитесь, показатель. Самому старому медведю в зоопарках мира – 39 лет. В прошлом году в Санкт-Петербургском зоопарке умер белый медведь в возрасте 27 лет, это считалось долгожительством. На воле же полярные медведи живут в среднем 20-25 лет», — подчеркнул он.

При этом он добавил, что сегодня алматинский зоопарк не располагает условиями, чтобы принять молодую пару белых медведей.

«Поэтому мы желаем Алькору здоровья и долгих-долгих лет жизни», — добавил Банщиков.

Также он рассказал, что в таком же стиле, как у Алькора – из дерева и стекла – выполнены вольеры для гималайских медведей и амурского тигра. Вообще же в планах зоопарка – построить зону, где медведи будут жить не в вольерах, а в «среде обитания».

«Это будет, скажем, лог, где мы поселим наших бурых и гималайских медведей. Полагаем, что строительство и переселение животных пройдет осенью этого года», — уточнил директор зоопарка.