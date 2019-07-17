Нур-Султан. 17 июля. КазТАГ – Уровень обеспеченности противопожарной защитой в Казахстане составляет лишь 56,6%, сообщается в государственной программе развития регионов до 2025 года.

«Помимо людности поселений, состояния социальной и инженерной инфраструктуры, стоимости жизни и других параметров качества жизни, немаловажным фактором привлекательности городов и иных населенных пунктов является обеспечение безопасности жизнедеятельности и нормальной экологии. (…) Реализация данного направления потребует дополнительного создания 532 пожарных подразделения, из них 130 – за счет обеспечения пожарной безопасности на центральном уровне, 402 – местными исполнительными органами в рамках наделенных полномочий в соответствии со статьей 15 Закона РК «О гражданской защите». Данные меры позволят создать эффективную систему реагирования на чрезвычайные ситуации, сократить гибель и травмирование людей, уменьшить материальный ущерб, и как результат повысить уровень обеспеченности противопожарной защитой страны с 56,6% до 100%», — говорится в документе.

Отмечается, что вопросы обеспечения безопасности регионов отражены в одном из стратегических направлений долгосрочного развития Казахстана, предусмотренного концепцией по вхождению Казахстана в число 30-ти самых развитых государств мира, утвержденной указом президента от 17 января 2014 года №732. Согласно стратегическому направлению до расчетного срока реализации концепции «необходимо обеспечить все крупны города и населенные пункты с населением 5 тыс. и более человек гарантированной защитой государственной противопожарной службы».

«Следует отметить, что в настоящее время противопожарную защиту территории республики осуществляют 422 пожарных подразделения и за последние 11 лет в стране построены только 17 зданий пожарных депо (из них четыре – в городе Нур-Султане, три – в Щучинско-Боровской курортной зоне, два – в городе Алматы, по одному в городах Кокшетау, Тараз, Жанаозен, Караганда, Актобе, Шымкент и Аральск, а также в поселках Ганюшкино Атырауской области и Достык Алматинской области). Ежегодно подразделениями государственной противопожарной службы совершаются более 50 тыс. выездов по тревоге, в том числе более 16 тыс. выездов на пожары и более 3,5 тыс. на проведение аварийно-спасательных работ», — уточняется в госпрограмме.

В среднем от пожаров ежегодно в Казахстане погибают 600 человек, материальные убытки превышают Т6 млрд.

«Одним из факторов, негативно влияющим на последствия чрезвычайных ситуаций, является отдаленное расположение объектов противопожарных служб, что влечет позднее прибытие пожарных расчетов к месту вызова. В соответствии с техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности» дислокация подразделений противопожарной службы в населенных пунктах определяется исходя из условия прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова в поселках и городах не позднее, чем через 10 минут, а для сельских населенных пунктов – не позднее, чем через 20 минут от момента вызова», — сказано в документе.

В настоящее время показатель своевременного прибытия (нормативного реагирования) пожарных расчетов к месту вызова превышает установленное значение и, как отмечается, составляет: в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент – 7,6%, 33,2% и 32% выездов, соответственно; в областных центрах – 24,5%; в других городах – 18,1%.

«Время реагирования пожарных подразделений в городах превышает в среднем на пять минут от установленных нормативных 10 минут. Низкая плотность пожарных подразделений снижает возможность оперативно реагировать на пожары и чрезвычайные ситуации, особенно в сельской местности. В отдельных регионах показатель времени оперативного реагирования составляет 36 минут, а порой доходит до 1 часа. При этом, от общего количества пожаров, произошедших в жилом секторе, более 44% приходится на сельскую местность», — отмечают авторы документа.

В сельской местности, по их словам, показатель нормативного реагирования пожарных расчетов к месту вызова превышает установленное значение (более 20 минут) и составляет 38,1% выездов.

«Рост пожаров и значимость их последствий диктуют необходимость расширения инфраструктуры пожарных частей, для чего вопросы обеспечения безопасности требуют активного рассмотрения как на уровне центральных государственных органов, так и местных исполнительных органов», — говорится в госпрограмме.

Проект постановления кабмина об утверждении госпрограммы вынесен на публичное обсуждение до 26 июля.