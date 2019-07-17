Алматы. 17 июля. КазТАГ – Число камер на дорогах увеличат в Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города.

«В ближайшее время количество постов автоматизированной информационной системы (АИС) «Безопасность дорожного движения» (БДД) планируется увеличить до 142», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Как уточнили полицейские, сейчас в Алматы находятся 108 постов АИС БДД.

«Данный проект направлен на повышение водительской дисциплины и является приоритетным фактором в создании безопасных условий на дорогах города. В результате принятых мер количество ДТП с пострадавшими снижено на 8,5%, а количество получивших травмы при дорожно-транспортных происшествиях уменьшилось почти на 10%», — сказано в сообщении.

По данным управления административной полиции Алматы, посредством АИС БДД с начала 2019 года за нарушения ПДД к административной ответственности привлечено свыше 255 тыс. водителей.

«И еще 1073 автолюбителя задержаны за рулем в состоянии опьянения. Лишен судом права управления ТС – 1891 правонарушитель. Применен административный арест в отношении 31 водителя», — добавили в ДП.