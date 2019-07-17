Нур-Султан. 17 июля. КазТАГ – Казахстан готовится подписать соглашение с Китаем по суперкомпьютеру ценой более Т6 млрд, передает корреспондент агентства.

«Одобрить прилагаемый проект соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве по предоставлению суперкомпьютера правительством Китайской Народной Республики», — говорится в проекте постановления правительства.

В проекте самого соглашения указано, что китайская сторона «предоставляет в виде безвозмездной помощи казахстанской стороне комплект системы суперкомпьютера», стоимостью 109,66 млн юаней (Т6114,6 млрд по текущему курсу), «для эксплуатации Казахским национальным университетом имени аль-Фараби». Указанный вуз закрепляется как ответственный исполнитель казахстанской стороны по соглашению.

«Оборудование определяется следующим перечнем: 1. Rack System; 2. SKVM; 3. Management Nodes; 4. Login Nodes; 5. High-precision meteorological numerical forecasting system; 6. Gene information processing system; 7. AI & Deep learning Platform System; 8. Simulation Compute Node; 9. Parallel File System; 10. Backup file system; 11. High-end Fault-Tolerant Computer; 12. Infiniband High Speed Network; 13. Gigabit Network; 14. 10 Gigabit Network», — уточняется в документе.

Китайская сторона, согласно проекту соглашения, «несет ответственность за перевоз оборудования в город Алматы, отправку технического персонала в Республику Казахстан для проведения монтажа и ввода оборудования в эксплуатацию, а также проведение обучения операциям и техническому обслуживанию для персонала Казахстанской стороны за счет собственных средств».

«После проведения всех необходимых пуско-наладочных мероприятий, казахстанская сторона в лице университета и китайская сторона утверждают качество, количество и стандарты моделей и подписывают акт приема-передачи оборудования в эксплуатацию, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Республики Казахстан. Казахстанская сторона после прибытия оборудования на территорию Республики Казахстан несет ответственность за таможенное оформление, получение материала, транспортировку и складирование», — сказано в проекте соглашения.

КазНУ должен будет отвечать за обеспечение помещением, соответствующим условиям установки оборудования с соответствующей системой жизнеобеспечения и взять на себя все расходы за счет собственных (внебюджетных) средств.

«Казахстанская сторона в рамках настоящего соглашения подтверждает, что в отношении предоставленного оборудования и технического обслуживания китайской стороной предоставляется освобождение от уплаты таможенных сборов, ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость в соответствии с правом Евразийского экономического союза и национальным законодательством Республики Казахстан. Возникающие другие налоги и сборы во время реализации проекта берет на себя университет», — указано в документе.

Также в нем отмечается, что подписание соглашения основывается на меморандуме о сотрудничестве по проекту предоставления суперкомпьютера между правительствами Казахстана и Китая от 8 июня 2017 года.

«В ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в мае 2015 года в Казахстан первый президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев предложил расширить научно-техническое сотрудничество двух стран и создать IT-технопарк по модели Silicon Valley, на базе КазНУ имени аль-Фараби, который должен стать платформой для привлечения предпринимателей и инвесторов со всего мира и послужить одним из драйверов развития IT-технологий. КазНУ имени аль-Фараби выступил с инициативой создать международный IT-технопарк «Альянса университетов Нового Шелкового пути». В сентябре 2015 года в рамках визита главы государства в КНР был подписан меморандум о сотрудничестве с компанией INSPUR и обсуждены технические характеристики и условия поставки нового суперкомпьютера», — говорится в справке к проекту постановления кабмина.

В качестве целей реализации проекта указаны: обеспечение развития научно-производственного потенциала Казахстана в сфере информационных технологий; обеспечение успешной интеграции промышленной индустрии с университетами в вопросах разработки и коммерческого использования продуктов в сфере информационно-коммуникационных технологий; создание условий для роста предприятий, развития стартапов с участием казахстанских студентов и преподавателей, научных кадров; оказание услуг частному и государственному сектору экономики.

«Центр обработки данных (ЦОД) ИТ-парка «Альянса университетов Нового Шелкового пути» при КазНУ имени аль-Фараби ориентирован на решение междисциплинарных задач в области естественных наук и проектирование сложных технических систем для высокотехнологичных наукоемких секторов отечественной экономики и промышленности за счет использования суперкомпьютерных технологий, а также для опережающей подготовки инженерных кадров, обладающих высоким уровнем компетенций в проведении мультидисциплинарных исследований и разработок», — сказано в справке.

Китайский уперкомпьютер намерены использовать по следующим направлениям: наукоемкие вычисления по основным направлениям деятельности университета (нефтегазовая отрасль, биотехнологии, распознавание образов/голоса, машинный перевод, машинное зрение, физические процессы, молекулярные процессы нанотехнологий, астрономические процессы, энергетика, сельское хозяйство, геодезия, дистанционное зондирование зондирование земли, компьютерная лингвистика, задачи моделирования кибератак, прогнозирование задач экономики); управление и организация вычислительных процессов машинного обучения; управление и организация гиперконвергентных систем (создания частного облака) для участников под конкретный проект; управление и организация процессами 3D-прототипирования для 3D-моделирования со специализированным ПО; управление и организация IoT-обьектами, для разработки программного обеспечения по управлению этими объектами smart-технологий.

Ожидается, что соглашение будет подписано в сентябре.

Проект постановления правительства вынесен на публичное обсуждение до 30 июля.

1 юань = Т55,76.