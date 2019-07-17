Алматы. 17 июля. КазТАГ – Почти на 30% выросло число новых заражений ВИЧ в Центральной Азии и Восточной Европе в 2018 году, сообщает пресс-служба ООН.

«В прошлом году вирусом иммунодефицита заразились 1,7 млн человек. Это на 16% меньше, чем в 2010 году. Прогресс обеспечивают главным образом страны Восточной и Южной Африки. В Южноафриканской Республике, например, число новых случаев ВИЧ за последние девять лет сократилось на 50%, а смертность от СПИДА – на 40%. Однако в странах Восточной Европы и Центральной Азии число новых заражений за тот же период выросло на 29%», — говорится в сообщении в среду.

На Ближнем Востоке и в Северной Африке число новых заражений возросло на 10%, а в Латинской Америке – на 7%.

«В России продолжает распространяться ВИЧ, особенно среди наркопотребителей», — добавили в Организации объединенных наций.

Отмечается, что число больных, получающих лечение, ежегодно увеличивается.

«Сегодня лечатся 23,3 млн из 37,9 млн человек, живущих с ВИЧ. 770 тыс. человек в прошлом году скончались от СПИДа, это намного меньше, чем на пике эпидемии в 2004 году, когда за один только год болезнь унесла 1,7 млн жизней», — добавили в ООН.

По информации Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS), финансирование мер в области борьбы со СПИДом сократилось почти на $1 млрд.

«Это связано с тем, что доноры выделили меньше средств, а объемы внутренних инвестиций росли недостаточно быстро, чтобы компенсировать инфляцию. В 2018 году на борьбу со СПИДом было выделено $19 млрд. Это на $7,2 млрд меньше, чем $26,2 млрд, затребованных к 2020 году. UNAIDS призывает всех партнеров выделять больше средств на борьбу с инфекцией, в том числе обеспечить финансирование Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией», — сказано в сообщении.

По данным ООН, приблизительно 79% людей, живущих с ВИЧ, знали о своем ВИЧ-статусе в 2018 году и лишь 1% от общего числа этих людей не имели доступ к лечению. Кроме того, у 86% людей, живущих с ВИЧ и получающих лечение, была выявлена подавленная вирусная нагрузка, что способствовало сохранению их жизни и здоровья и предотвращало передачу вируса.

«Что касается дискриминации и стигматизации отдельных групп населения, то еще много предстоит сделать. В 68 странах мира все еще действуют законы и нормы, предусматривающие уголовную ответственность за однополые сексуальные отношения. В 17 странах уголовному преследованию подвергаются трансгендеры. В 116 странах криминалом считаются услуги проституток, а в 33 странах казнят за преступления, связанные с наркотиками. Все эти меры загоняют людей в подполье. Они боятся обращаться за помощью, проходить тестирование. Это означает, что вирус выявляется на поздней стадии, лечение начинается поздно, многие не соблюдают режим лечения и тем самым повышается риска распространения заболеваемости», — подчеркнули в ООН.