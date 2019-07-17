До 100 тыс. психбольных и лиц с ментальными нарушениями регистрируют ежегодно в РК

Алматы. 17 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Казахстане ежегодно регистрируется до 100 тыс. больных с психическими заболеваниями и ментальными нарушениями, сообщила президент Ассоциации социальных работников инвалидов и волонтеров Гульнур Хакимжанова.

«Министерство здравоохранения ежегодно регистрирует до 100 тыс. больных с впервые установленными диагнозами класса психических болезней и ментальных нарушений. Но на диспансерном учете стоит лишь 2% населения с психическими заболеваниями – 400 тыс. Но где-то их у нас до одного миллиона», — сказала Хакимжанова на пресс-конференции в среду.

При этом она пояснила, что многие из таких пациентов не обращаются за оформлением инвалидности, опасаясь возникновения социальных и юридических проблем.

По словам Хакимжановой, общее количество людей с инвалидностью в Казахстане достигает 674 тыс. человек.

«В Казахстане инвалидов всего 674 тыс. человек, трудоспособного возраста 62% или 417 тыс., инвалидов, в том числе инвалидов по психическим заболеваниям – 85 тыс., а с нарушениями интеллекта – в 3-4 раза больше. Дело в том, что, когда инвалидов считают, у них могут быть сложные нарушения и их могут посчитать как инвалидов с нарушениями зрения, а нарушение интеллекта может скрыться», — добавила общественница.