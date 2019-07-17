Орган по координации курсовой политики государств-участниц создадут в ЕАЭС

Алматы. 17 июля. КазТАГ – Орган по координации курсовой политики государств-участниц создадут в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Коллегия ЕЭК одобрила проект соглашения о консультационном совете по курсовой политике государств ЕАЭС. Документ разработан на основании положений договора о союзе. В нем закреплено, что курсовая политика координируется отдельным органом, в состав которого входят руководители национальных (центральных) банков государств союза», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Отмечается, что в проекте соглашения определены задачи, функции, состав и полномочия совета, а также установлен порядок и процедуры принятия решений.

«Среди задач совета – развитие и углубление сотрудничества между национальными (центральными) банками по вопросам курсовой политики, идентификация потенциальных источников уязвимости и внешних шоков, которые могут стать причиной нестабильности на внутренних валютных рынках и увеличения взаимных колебаний курсов национальных валют и другие. Документ будет направлен в страны союза для проведения внутригосударственного согласования», — пояснили в ЕЭК.