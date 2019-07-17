Экс-директору департамента МНЭ РК Асланбеку Джакупову отменили приговор

Нур-Султан. 17 июля. КазТАГ — Экс-директору департамента развития предпринимательства министерства национальной экономики РК Асланбеку Джакупову отменили приговор, сообщает пресс-служба суда Нур-Султана.

«Судебная коллегия по уголовным делам суда Нур-Султана, рассмотрев апелляционные жалобы осужденного, потерпевшего, отменила приговор районного суда №2 Есилького района Нур-Султана от 29 мая 2019 года в отношении Джакупова Асланбека Куандыковича. (…) По решению апелляционной коллегии уголовное дело возвращено генеральному прокурору РК в порядке ст. 323 УПК для устранения существенных нарушений норм уголовно-процессуального законодательства, препятствующих назначению главного судебного разбирательства», — говорится в сообщении в среду.

В суде отметили, что мера пресечения для Джакупова изменена на подписку и невыезде, он освобожден из-под стражи в зале суда.

Отметим, что ранее Джакупов отказался от признательных показаний, пояснив это тем, что дал их под давлением. Позднее министр национальной экономики РК Руслан Даленов заявлял, что готов подать в отставку, когда решение суда по Джакупову вступит в силу.

Напомним, в конце мая приговором суда Джакупов признан виновным в совершении мошенничества и осужден к 3 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе (п. 2 ч. 3 ст. 190 УК РК – мошенничество) за взятку в Т500 тыс.