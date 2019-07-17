Указ об утверждении положения и состава Нацсовета подписал Токаев

Нур-Султан. 17 июля. КазТАГ — Указ об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при президенте РК подписал Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«В соответствии с подпунктом 20) статьи 44 Конституции Республики Казахстан постановляю: утвердить прилагаемые: 1) положение о Национальном совете общественного доверия при президенте РК; 2) состав Национального совета общественного доверия при президенте РК», — говорится в указе «Об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при президенте РК», опубликованном на сайте Акорды в среду.

Контроль за исполнением настоящего указа Токаев возложил на администрацию президента РК.

«Настоящий указ вводится в действие со дня подписания», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 12 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании Национального совета общественного доверия при президенте РК.