Об убытках нацкомпаний и других провалах чиновников забывать нельзя 17.07.2019 16:30 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 165 0 Меруерт Махмутова о том, что госкапитализм себя не оправдал Похожие материалы: Украденное нужно возвращать, а не забывать как «кошмарный сон» «Разрешить нельзя запретить» «Генпрокуратура РК призвала казахстанцев не поддаваться на провокации, связанные с несанкционированными митингами». «Токаев намерен завершить «холодную войну» между властью и обществом?». «Олигархи при дворе Токаева: казнить нельзя помиловать» Ермурат Бапи: Молодежь чувствует, что так жить нельзя, и решила показать, что протест возможен Реорганизовать земельный и переименовать ряд других комитетов и РГП планируют в РК