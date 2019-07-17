Экс-ИО главы облсельхозуправления отделался штрафом за системное мошенничество и взятки в Атырау

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Нур-Султан. 17 июля. КазТАГ – Бывший ИО руководителя управления сельского хозяйства Атырауской области Кисмеден Жанкуатов отделался штрафом за системное мошенничество и взятки в Атырау, передает корреспондент агентства.

«16 июля приговором суда №2 г. Атырау Жанкуатов осужден к штрафу в размере Т2,9 млн. Судом установлен срок для уплаты штрафа в течение одного месяца со дня вступления приговора в законную силу и разъяснено, что в случае неуплаты наказание будет заменено на лишение свободы. Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе», — сообщили в агентстве по противодействию коррупции в среду.

По материалам дела, Жанкуатов «на системной основе путем мошенничества и вымогательства получал взятки от субъектов агропромышленного комплекса за положительное решение вопроса выдачи субсидий в рамках государственной программы «Агробизнес 2020».

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