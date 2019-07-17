«Токаев продолжает действовать по принципу «вижу, слышу, реагирую – действую». «Казахстан и мировые державы: с кем дружить выгоднее?». «Информацию о том, что переход на латинскую графику продлится до 2030-2035 года в Казахстане, опровергли в министерстве культуры и спорта»

Сетевой Казахстан 17 июля 2019г.

IA — CENTR . RU . Жанар ТУЛИНДИНОВА – ««Черные лебеди» казахстанского и кыргызского транзита – Казахстан демонстрирует устойчивость» — 15 июля, в понедельник, состоялось первое расширенное заседание правительства с участием президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА. В казахстанской политической традиции это мероприятие – одно из ключевых событий для госаппарата, уступающее по значимости разве что ежегодным посланиям президента. Надо сказать, что Касым-Жомарт Кемелевич с блеском справился с этим жанром публичного выступления главы государства, выполнив программу-максимум для подобных мероприятий: сделав срез текущей социально-экономической ситуации в стране, проведя тонкую настройку госаппарата для решения ключевых задач и направив населению ряд программных месседжей, которые, судя по общественной реакции, достигли адресата. Токаев продолжает действовать по принципу «вижу, слышу, реагирую – действую»: в повестку расширенного заседания вошли практически все вопросы, находившиеся в течение последнего месяца в центре общественной дискуссии.

CAMONITOR . KZ . «Казахстан и мировые державы: с кем дружить выгоднее?» — Геополитическое расположение вынуждает Казахстана вести острожную, но при этом весьма активную внешнюю политику. И надо признать, до сих пор стране удавалось искусно лавировать между мировыми игроками и избегать вмешательства в глобальные конфликты. О том, какие дивиденды мы получили от сотрудничества с крупнейшими экономиками мира, в своем специальном анализе рассказали эксперты отдела международных исследований Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Анастасия РЕШЕТНЯК, Темирлан ЕСКЕНДИР и Кымбат НУРГАЛИЕВА.

«Какой Казахстан можно назвать сырьевым придатком – советский или нынешний?» — Продолжаем разговор о том, была ли Казахская ССР колонией, и если да, то в какой степени. Сегодня речь пойдет об экономике. Как принято считать, «классическому» колониальному режиму присущи использование подконтрольных территорий преимущественно для выкачивания дешевого сырья, эксплуатация их природных богатств и труда местного населения в пользу метрополии, а также явно неравноценный товарный обмен с ними.

IZ . RU . Эльнар БАЙНАЗАРОВ — «В букварьном смысле: переход на латиницу в Казахстане затянется» — Переход на латиницу в Казахстане может затянуться еще на 10 лет сверх установленных указом президента сроков — минимум до 2030–2035 года. Об этом «Известиям» заявили несколько высокопоставленных источников в дипломатических кругах республики. Необходимость постепенного перехода подтвердили и другие опрошенные «Известиями» политики. Между тем замминистра иностранных дел Казахстана Роман ВАСИЛЕНКО пояснил «Известиям», что смена алфавита позволит казахстанцам проще интегрироваться в мировое сообщество, поскольку свыше 90% научной литературы в мире выходит на латинской графике. Он также подчеркнул: статус русского языка в стране не будет ущемлен ни в коем случае.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Казахстан перейдет на латиницу в заявленные сроки» — Информацию о том, что переход на латинскую графику продлится до 2030-2035 года в Казахстане, опровергли в министерстве культуры и спорта. «Согласно указа первого президента Республики Казахстан – Елбасы «О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику» правительством Казахстана был утвержден план мероприятий по поэтапному переводу до 2025 года», — прокомментировал председатель комитета языковой политики Минкультуры и спорта Галымжан МЕЛЬДЕШОВ.

TIME . KZ . «Под страхом смерти» — Казахстанцы, освобожденные на Ближнем Востоке в ходе операции наших спецслужб “Жусан-3”, прошли первую реабилитацию и теперь возвращаются в свои дома. Десятки женщин и детей находились больше месяца в специальном центре в городе Актау, привыкая к мирной и спокойной жизни. Всего в ходе всех трех “Жусанов” КНБ освободил и вернул на родину 524 казахстанца, из них 357 детей, 137 женщин и 30 мужчин. Несовершеннолетние и большая часть казахстанок не имеют проблем с законом и поэтому разъезжаются по своим родным местам. Мужчины сейчас под следствием. Их ждет суд. Незадолго до их отъезда нашему корреспонденту удалось поговорить с женщинами.

«Под прессом» — В минувшем феврале наша газета опубликовала интервью заместителя руководителя тогдашнего Нацбюро по противодействию коррупции Шынгыса КАБДУЛЫ. Помимо прочего речь шла об уголовном деле Ербола БЕКЕНОВА, экс-замначальника департамента внутренних дел на транспорте. В частности, г-н Кабдула заявил: “Что касается дела Бекенова, начато досудебное расследование против директоров топливных складов и других фигурантов по фактам хищения дизельного топлива, принадлежащего “Казахстан темир жолы”. Следствием установлено, что эти преступные деяния совершались под покровительством Бекенова. В ближайшее время его уголовное дело будет направлено в суд…”

«Осторожно: очень ушлый застройщик» — В Казахстане 14 жилых домов возводят за счет дольщиков нелегальным путем. Комитет по делам строительства направил письма по ним в Генпрокуратуру. Об этом вчера сообщили на пресс-конференции в Мининдустрии и инфраструктурного развития. О потенциально новых обманутых дольщиках чиновники заявили только в конце мероприятия под прессом журналистов, которые буквально выудили у них эту информацию.

TENGRINEWS . KZ . Рахим ОШАКБАЕВ – «Убытки в 600 миллионов долларов. Насколько завысили стоимость «Астана LRT»?» — Стоит ли продолжать проект или же лучше зафиксировать убытки в размере примерно 600 миллионов долларов и не тратить на него еще 1,2 миллиарда, чтобы потом еще долгие годы мучиться с этим неокупаемым проектом, поддерживая его из бюджета? Не лучше ли сделать реальный анализ потребностей развития транспортной сети столицы и решить его наиболее оптимальным и экологичным способом? Надеемся, ответ на этот вопрос акиматом будет дан на основе открытого публичного анализа реальной стоимости проекта, перспектив его окупаемости и оценки других альтернатив развития транспорта столицы.

«Казахстанцу, спасшему 48 человек из горящего автобуса, подарили квартиру» — Не так давно в рамках спецпроекта «Герои среди нас» мы рассказывали историю жителя Семея Ержана АМАРХАНОВА, спасшего жизни полсотни человек из горящего автобуса. На днях эта история получила продолжение. В жизни мужчины произошло радостное событие — он наконец-то стал владельцем собственного жилья. Бизнесмены подарили Ержану квартиру.

REZONANS . KZ . Айкын КОНУРОВ – «Как сделать амнистии полезными?» — Вслед за кредитной амнистией в Казахстане с 16 июля началась амнистия налоговая. По масштабам она примерно сопоставима. По оценкам минфина, на начало года налоговая задолженность имелась у 1,4 миллионов граждан. Теперь они смогут погасить ее без пени. Ранее, как известно, началась налоговая амнистия для предпринимателей. Нынешняя амнистия не первая и, очевидно, не последняя. Поэтому важно не просто организационно правильно ее провести, а понять, получаем ли мы необходимую отдачу.

365 INFO . KZ . «Побегут ли банкиры перед готовящейся проверкой банков в Казахстане?» — Государство намерено провести комплексную независимую оценку качества активов 14 казахстанских банков. И здесь возникает несколько вопросов — с чего такая спешка? В Нацбанке знают что-то, чего не знаем мы? Есть ли основания полагать, что после ревизии банков станет меньше? На эти вопросы ответил экономист Асет НАУРЫЗБАЕВ — То есть решение о ревизии в банках говорит о плачевной ситуации с надзором. С банками быть может ситуация еще и не плачевная. Видимо, хотят сравнить публикуемую отчетность и реальное состояние дел. Но даже если обнаружат, допустим, огромные пробелы в отчетности, потому что влито много денег, это не обязательно означает, что банки будут обанкрочены.

MATRITCA . KZ . Ержан ЕСИМХАНОВ, юрист – «Строительство конгресс-холла будет бомбой» — Новость о строительстве на территории Атакента какого-то непонятного конгресс-холла, и о связанной с этим вырубке 30 гектаров насаждений прозвучала настолько дико, что я попробовал немного разобраться, от кого она исходит. Слишком уж эта новость противоречит всей логике работы акимата за последние годы. Если я правильно понял, главный источник новости — выступление представителей Атакента на пресс-конференции, посвященной развитию выставочного центра… Для ясности — если проект окажется реальным, я буду очень против. Это даже не Кокжайлау, у которого были свои плюсы. Это вообще непонятно что, и непонятно зачем. И с точки зрения общественного мнения это будет такая бомба, которой мало никому не покажется.

KURSIV . KZ . «Как получить грант от государства и не оказаться в суде» — За девять лет обладателем безвозмездной государственной финансовой поддержки в Павлодарской области стал 91 начинающий бизнесмен. Но пять грантов оператор программы взыскивает через суд. В Павлодарской области с 2010 года по госпрограмме «Дорожная карта бизнеса – 2020» выдали гранты на сумму 251 млн тенге. Максимальная материальная помощь малому бизнесу по этому направлению составляет 3 млн тенге. Из общего количества проектов пять проверку временем не выдержали, деньги с них взыскивают через суд.

AZATTYQ . ORG . «Экономия в полтора раза: россияне едут в Казахстан за дешевым бензином» — В Казахстане бензин стоит примерно в полтора раза дешевле, чем в России. Эксперты объясняют сравнительно низкие цены в Казахстане перенасыщенностью внутреннего рынка: после модернизации местных нефтеперерабатывающих заводов объемы производства ГСМ существенно выросли.

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