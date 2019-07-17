Казахстан заявил об удовлетворенности решением Трампа по импорту урана

Нур-Султан. 17 июля. КазТАГ – Казахстан заявил об удовлетворенности решением президента США Дональда Трампа по импорту урана, передает корреспондент агентства.

«Казахстанской стороной с удовлетворением было воспринято решение президента CША Трампа отказаться от введения торговых ограничений по импорту урана, которые были инициированы в июле 2018 года министерством торговли Соединенных Штатов Америки», — говорится в сообщении, распространенном министерством энергетики Казахстана в среду.

В минэнерго отметили, что Казахстан и США имеют длительную и успешную историю сотрудничества в энергетическом секторе, «которое за 28 лет независимости достигло уровня стратегического партнерства».

«Одним из успешных механизмов укрепления двухсторонних отношений является совместная комиссия по энергетическому партнерству, в рамках которой обсуждаются вопросы сотрудничества в сфере ядерной безопасности, атомной промышленности, нефти и газа, развития возобновляемых источников энергии и электроэнергетики. Казахстан придает огромное значение развитию двухстороннего сотрудничества в атомной промышленности и укреплению режима нераспространения», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в рамках имеющихся двухсторонних комиссий, мероприятий и личных встреч министерствами энергетики, иностранных дел и национальной экономики была проделана работа по защите национальных интересов Казахстана и предотвращению применения санкций по импорту урана.

«Республика Казахстан является лидером в производстве урана и одним из гарантов бесперебойной работы АЭС по всему миру, включая США. Технология добычи урана в Казахстане методом подземного скважинного выщелачивания признана МАГАТЭ самым экологичным и безопасным способом», — подчеркнули в минэнерго.

По данным ведомства, экспорт природного урана в США из Казахстана в 2015 году составил – 1153,5 тонн, в 2016 году – 1813 тонн.

«В 2017 году – 948 тонн, что составляет 4,1% от общего объема экспорта (23 258 тонн), в 2018 году – 399,8 тонн, что составляет 1,95% от общего объема экспорта (20452 тонн)», — уточнили в МЭ РК.