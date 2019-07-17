Почему Эрдоган объявил американского сенатора Менендеса «врагом» Турции?!

«Турция, покупая российские системы С-400, не готовится к войне, а пытается гарантировать себе мир и безопасность», - заявляет турецкий лидер

Газета Yeni Şafak опубликовала статью под названием «Erdoğan: US Senator Menendez is Turkey’s «enemy» — «Эрдоган: американский сенатор Менендес является «врагом» Турции».

В предисловии к ней говорится так: «Турция, покупая российские системы С-400, не готовится к войне, а пытается гарантировать себе мир и безопасность», — заявляет турецкий лидер».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. (Photograph: Volkan Furuncu)

Далее уже в самой статье излагается следующее: «В воскресенье президент Турции раскритиковал известного сенатора США, охарактеризовав его как «врага Турции», действия которого представляют собой «необдуманную угрозу» турецко-американским отношениям.

Отвечая на вопрос о предложении сенатора-демократа Роберта Менендеса отменить эмбарго на поставки оружия администрации киприотов-греков, Реджеп Тайип Эрдоган сказал журналистам, что президент США Дональд Трамп, как он полагает, «не поведется на такой план».

«Подход сенатора на нынешнем этапе ни в коем случае не должен наносить ущерба взаимоотношениям между Турцией и США», — добавил он.

Касаясь осуществленной на прошлой неделе доставки первой партии российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию, Эрдоган подчеркнул, что Турция, покупая эти системы, «не готовится к войне», а «пытается гарантировать себе мир и национальную безопасность».

Он добавил, что развертывание ракет будет завершено к апрелю 2020 года.

Представители США утверждают, что С-400 несовместим с оборонными системами НАТО, и ее принятие Турцией на вооружение может сделать американские истребители F-35 уязвимыми для российской зенитно-ракетной системы».

Ситуация настолько серьезна, что в проекте оборонного бюджета США на 2020 год содержится запрет на передачу Анкаре истребителей пятого поколения F-35 и соответствующих технологий, несмотря на то, что Турция изначально является участницей программы по разработке этого типа боевых самолетов. Верхняя палата Конгресса США уже одобрила этот документ. После выработки членами Сената и Палаты представителей совместно согласованной версии законопроекта он должен поступить на подпись к президенту Дональду Трампу.

В Вашингтоне уже заявили о готовности прекратить поставки Анкаре оплаченных истребителей F-35. Но как далеко могут зайти связанные с этим вопросом американо-турецкие противоречия?

Информационное агентство Anadolu Ajansı опубликовало материал под названием «S-400 Türkiye’nin milli güvenlik meselesidir» — «С-400 представляет собой вопрос национальной безопасности Турции».

В нем приводится следующее высказывание турецкого аналитика, координатора Фонда политических, экономических и социальных исследований (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı — SETA) Турции, профессора Бурханеттина Дурана на этот счет: «Поставка С-400 в Турцию не является сюрпризом для США. Поначалу в Америке не восприняли всерьез турецко-российский контракт в оборонной сфере. Затем американцы попытались добиться его аннулирования путем давления на нас. При этом в качестве альтернативы они не предприняли реальных шагов по продаже комплексов Patriot Турции. Также американцы не смогли доказать фактор наличия угрозы со стороны С-400 для истребителей 5-го поколения F-35».

Турецкий эксперт указал на то, что напряженность, возникшая в связи с поставкой С-400 в Турцию, все еще может быть снята посредством проведения диалога между Турцией и США. Он заявил: «Позиция Турции по российским комплексам непоколебима, несмотря на американские угрозы. Турция сможет найти альтернативу F-35: разработать отечественный аналог либо присмотреться к зарубежным разработкам».

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