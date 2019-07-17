Нур-Султан. 17 июля. КазТАГ — Казахстан и Узбекистан открыли автодорогу международного значения, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Премьер-министр РК Аскар Мамин и премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов приняли участие в церемонии открытия автомобильной дороги международного значения Бейнеу – Акжигит – граница Узбекистана», — говорится в сообщении в среду.

Глава правительства РК подчеркнул важность открытия автодороги для развития транспортной инфраструктуры Центральной Азии, наращивания объемов торговли, реализации транзитного потенциала.

Глава Правительства РК отметил, что «глубоко символично, что данный проект стартовал в год Казахстана в Узбекистане, в церемонии открытия которого принял участие Президент Казахстана К.К Токаев».

В свою очередь премьер-министр Узбекистана Арипов отметил стратегическую значимость события для двух соседних братских стран Казахстана и Узбекистана.

«Успешная реализация этого проекта в рамках госпрограммы «Нұрлы жол» придаст новый импульс торговым потокам Шелкового пути и развития всего нашего региона», — сказал Арипов, отметив, что «эта автомагистраль, прежде всего, имеет большое значение для дальнейшей активизации торгово-экономических отношений между Казахстаном и Узбекистаном».