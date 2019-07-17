Замакима района уволен за пьянку с подчиненными в Павлодарской области

Павлодар. 17 июля. КазТАГ – Заместитель акима Успенского района Павлодарской области Жасыузак Есиркепов уволен за пьянку со своими подчиненными, передает корреспондент агентства.

«Есиркепов уволен сегодня за нарушение этики госслужащего, только подписано распоряжение акима. В этой должности он работал с 18 июля 2018 года. Уволен по рекомендации областного совета по этике», — сообщили в среду в акимате Успенского района.

Как уточнили в акимате, до назначения на пост замакима района 59-летний Есиркепов работал руководителем жилищной инспекции Кокшетау.

В департаменте агентства по делам государственной службы по Павлодарской области раскрыли детали дела.

«К нам обратился руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Успенского района Аргын Кайдар и сообщил, что 30 апреля 2019 года между 16.00 и 17.00 к нему в отдел зашел Есиркепов для решения текущих вопросов. При этом от замакима шел запах спиртного. После рабочего дня Есиркепов дал указание руководителю отдела приехать в кафе «У Сереги», предложил ему выпить спиртное, составив ему компанию», — сообщили в департаменте агентства.

Отмечается, что, являясь непосредственным подчиненным Есиркепова, начальник отдела ЖКХ отказываться не стал.

«Вместе в кафе находились руководители отделов образования, предпринимательства и сельского хозяйства Успенского района, которые также употребляли спиртное. Позже Кайдар повез замакима домой на своем личном автомобиле, но при въезде в село Успенка они были задержаны сотрудниками дорожно-патрульной службы. Кайдар был привлечен к адмответственности. Замакима не пресек и не принял никаких мер по недопущению нарушений норм служебной этики со стороны Кайдар, допустив его к управлению транспортным средством в нетрезвом состоянии. Мы рекомендовали наложить на Есиркепова дисциплинарное взыскание в виде «увольнения с занимаемой должности», — пояснили в ведомстве.