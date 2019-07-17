Стало известно о предстоящем в сентябре государственном визите Токаева в Китай

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Нур-Султан. 17 июля. КазТАГ – Стало известно о предстоящем в сентябре государственном визите президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китай, передает корреспондент агентства.

«В рамках государственного визита президента РК Токаева в КНР 11-12 сентября текущего года планируется подписание проекта соглашения (о предоставлении правительством Китая на безвозмездной основе Казахстану суперкомпьютера – КазТАГ)», — говорится в справке к проекту постановления правительства об одобрении проекта соглашения по суперкомпьютеру.

Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан готовится подписать соглашение с Китаем по суперкомпьютеру ценой более Т6 млрд. Указывалось, что суперкомпьютер на безвозмездной основе Китай планирует передать для создания на базе Казахского национального университета имени аль-Фараби Центра обработки данных (ЦОД) ИТ-парка «Альянса университетов Нового Шелкового пути».

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