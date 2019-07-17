Токаев отменил процедуру назначения ректоров национальных вузов указами президента

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Нур-Султан. 17 июля. КазТАГ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев отменил процедуру назначения ректоров национальных вузов указами президента, передает корреспондент агентства.

«Поручил министру образования и науки Асхату Аймагамбетову подготовить нормативные документы о назначении ректоров нацуниверситетов на конкурсной основе постановлениями правительства. Нынешняя процедура назначения таких ректоров указами президента отменяется», — сообщил Токаев в среду.

Соответствующий пост президент опубликовал на своей странице в Twitter.

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