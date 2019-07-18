Аружан Саин стала детским омбудсменом Казахстана

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Нур-Султан. 18 июля. КазТАГ – Аружан Саин стала детским омбудсменом Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.

«Распоряжением главы государства Саин Аружан назначена уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан», — говорится в сообщении в четверг.

Другим распоряжением президент Касым-Жомарт Токаев освободил Сауле Айтпаеву от должности детского омбудсмена.

Саин является основателем фонда добровольное общество «Милосердие» (2006 год), она телеведущая, продюсер. С марта 2016 года является членом общественного совета Алматы.

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