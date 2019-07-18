Дипмиссии Казахстана в Португалии и еще пяти странах Европы преобразованы в посольства

Нур-Султан. 18 июля. КазТАГ – Дипломатические миссии Казахстана в Португалии и еще пяти странах Европы преобразованы в посольства, сообщает пресс-служба главы государства.

«Преобразовать дипломатическую миссию Республики Казахстан в городе Лиссабоне (Португальская Республика) в посольство Республики Казахстан в Португальской Республике», — говорится в указе президента Касым-Жомарта Токаева в четверг.

Аналогичные указы по созданию посольств подписаны в отношении дипмиссий в Болгарии, Эстонии, Словакии, Сербии и Латвии.

Напомним, 8 июня МИА КазТАГ сообщало, что Казахстан готовится открыть посольства в Португалии и еще пяти европейских странах.