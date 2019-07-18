Нур-Султан. 18 июля. КазТАГ – Представлен прогноз погоды на пятницу-воскресенье по Нур-Султану, Алматы и Шымкенту, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Прогноз погоды по Нур-Султану. На 19 июля: малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью +15+17, днем +29+31. На 20 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9-14 метров в секунду. Температура ночью +15+17, днем +31+33. На 21 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град. Ветер западный, северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура ночью +17+19, днем +28+30», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

В Алматы 19 июля переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +22+24, днем +35+37. 20 июля переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +22+24, днем +35+37. 21 июля переменная облачность, временами кратковременный дождь, гроза. Ветер 0-5, при грозе порывы 10 метров в секунду. Температура ночью +21+23, днем +33+35.

«Прогноз погоды по Шымкенту. На 19 июля: небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +23+25, днем +40+42. На 20 июля: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +22+24, днем +40+42. На 21 июля: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +22+24, днем +39+41», — добавили синоптики.