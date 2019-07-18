Часть республиканского имущества управделами президента передали фирме «Бурабай даму»

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Нур-Султан. 18 июля. КазТАГ – Часть республиканского имущества управления делами президента (УДП) Казахстана передали ТОО «Бурабай даму», сообщается в постановлении правительства.

«Передать в установленном законодательством Республики Казахстан порядке республиканское имущество, закрепленное за государственным учреждением «Управление делами президента Республики Казахстан», в уставный капитал ТОО «Бурабай даму» согласно приложению к настоящему постановлению», — говорится в документе.

Согласно приложению, речь идет о имуществе по объекту «Благоустройство туристического маршрута со строительством велосипедной, пешеходной дорожек от озера Щучье до смотровой площадки «Ракушка», в частности, это электроснабжение осветительной сети велосипедных дорожек, а также наружные сети электроснабжения.

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