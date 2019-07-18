Актау. 18 июля. КазТАГ – Сельчанина осудили в Актау за участие в боевых действиях в Сирии, передает корреспондент агентства.

«На судебном заседании Алишер (имя изменено – КазТАГ) полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Его признали виновным по части 2 статьи 257 (Участие в деятельности террористической группы или в совершаемых ею актах терроризма) УК РК и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности», — сообщили в пресс-службе Актауского городского суда в четверг.

По материалам дела, мужчина с 2003 года стал исповедовать ислам, посещать мечеть и читать намаз. Для расширения своих религиозных познаний с декабря 2014 года по август 2015 года он самостоятельно просматривал размещенные в интернете видеоролики с лекциями различных теологов.

«Его заинтересовали выступления радикалов Усама бен Ладена, Саида Бурятского и Доку Умарова, которые пропагандировали насильственное насаждение ислама. Под воздействием экстремистских материалов в сети интернет Алишер проникся радикальной идеологией и стал исповедовать нетрадиционное направление ислама. У него возникла идея вступить в ряды международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) и участвовать в ее деятельности на территории Сирийской Арабской Республики (САР)», — уточнили в суде.

В июле 2015 года в социальной сети «Вконтакте» Алишер установил контакт с неким Омаром, который являлся сторонником ИГ и оказывал содействие рекрутам в пересечении государственных границ Турции и САР.

Позже на сайте Shamtoday сельчанин связался с Абу-Усамом, который также являлся сторонником ИГ и проживал в Турции. Он посоветовал ему выехать в Сирию через Турцию и дал указание связаться с ним по приезду.

«Тогда Алишер оформил на себя и свою супругу национальные паспорта. В целях соблюдения мер конспирации он сменил свою и фамилию жены, а также сфотографировался для паспорта без бороды и религиозного одеяния. Для приобретения авиабилетов в Турцию Алишер продал свой автомобиль BMW-X5 за $11 тыс. 15 августа 2015 года он тайно забрал свою супругу, малолетнюю дочь и направился в Атырау. Его жена не задавала лишних вопросов и полностью подчинялась решениям своего мужа. По приезде они разместились в гостинице. На следующий день приобрели авиабилеты в Анталью», — говорится в материалах дела.

По прилету в Анталью 18 августа мужчина связался с Абу-Усамом, который дал указание следовать в Стамбул и связаться с другим проводником Абу-Усманом для дальнейшей поездки в САР.

«В Стамбуле Алишер встретился с Абу-Усманом, и он поселил их в одной из подпольных квартир для новобранцев. Спустя полтора месяца Абу-Усман передал его семью проводнику Абу-Шахиду, который поселил их в другую подпольную квартиру. В октябре 2015 года Абу-Шахид на автомобиле отправил семью Алишера в турецкий Кайсер, откуда их должны были переправить через турецко-сирийскую границу. Они пробыли здесь полтора месяца. В связи с усилением охранных мероприятий на границе с Сирией, им пришлось вернутся обратно в Стамбул», — добавили в суде.

17 июля 2016 года в Стамбуле мужчина познакомился с выходцем из США Абдурахманом, который был также сторонником ИГ. От него он узнал, что в районе Ак-Сарай в Стамбуле осуществляется сбор лиц, которые желают выехать в Сирию.

«Он со своей семьей прибыл в указанный Абдурахманом район, откуда вместе с другими новобранцами из европейских стран на автобусе выехали в турецкий Хатай, вблизи границы с Сирией. Их встретили проводники ИГ, которые обеспечили им беспрепятственный проход. 25 января 2017 года Алишер был доставлен в учебно-тренировочный лагерь, где прошел боевую и физическую подготовку под руководством инструкторов ИГ. Кроме этого, он прошел углубленный курс идеологической подготовки. После этого ему выдали специальную экипировку и автомат», — сказано в сообщении.

Позже Алишера и других подготовленных боевиков доставили в Ракка для несения дальнейшей службы в рядах ИГ. Командиром являлся Абу-Умар. Он и другие боевики дали клятву в верности ИГ.

«В феврале 2017 года Алишер под руководством Абу-Умара прибыл в местность Хама, где ему было поручено участвовать в охране границ завоеванных территорий. За участие в террористической деятельности ему ежемесячно выплачивали $150. Кроме этого, ему и его семье выдавались продукты питания, они обеспечивались жильем и одеждой. В августе 2017 года боевики ИГ начали терпеть поражение. Алишер понял, что боевые действия в Сирии никак не связаны с религией и разочаровался. В итоге он принял решение вернуться на родину», — отметили в суде.

Совместно с выходцем из Атырау они начали изыскивать варианты вывоза своих семей и выхода из состава ИГ. На попутных автомобилях они добрались до Хаджина, где поселились в одном из заброшенных жилых домов.

«В апреле 2018 года через местных жителей Хаджина они нашли проводников, которые за денежное вознаграждение предложили им добраться до границы с Турцией. Находясь в пути, проводники потребовали от них, ранее неоговоренной, дополнительной платы, однако денег у обеих семей не было. Тогда последние сдали их сотрудникам курдских правоохранительных органов. После чего Алишер вместе со своей семьей на протяжении девяти месяцев находились в плену у курдов и 6 января 2019 года компетентными органами Республики Казахстан были возвращены на Родину», — уточнили в суде.