Нур-Султан. 18 июля. КазТАГ — К 6 годам лишения свободы приговорены замглава и начальник отдела ГАСК в Актюбинской области, сообщает пресс-служба агентства РК по противодействию коррупции (антикоррупционная служба).

«Департаментом агентства РК по противодействию коррупции Актюбинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении заместителя руководителя и начальника отдела ГАСК по Актюбинской области Куанышева Т. и Канаева К. (…) 16 июля приговором суда №2 Актобе Куанышев Т. и Канаев К. осуждены к 6 годам лишения свободы. Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе», — говорится в сообщении в четверг.

По данным агентства, указанные лица, используя свое служебное положение, группой лиц путем обмана и злоупотребления доверием завладели деньгами представителей частных компаний в сумме более Т150 млн за оказание содействия в переоформлении заведомо подложных лицензий на проектную, изыскательскую деятельность и строительно-монтажные работы старого образца в электронную форму.