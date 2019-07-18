«Кто вошел в состав Национального совета общественного доверия». «В регионах давно уже существует некая форма двоевластия». «Каким будет Казахстан, если к власти придут казахские националисты?». «Казахи — самая большая русскоязычная неславянская нация в мире»

Сетевой Казахстан 18 июля 2019г.

KAZPRAVDA . KZ . «Кто вошел в состав Национального совета общественного доверия при Президенте РК» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал указ об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан. Основными задачами Национального совета являются: проведение общественной экспертизы проектов концепций, государственных программ и нормативных правовых актов; рассмотрение значимых стратегических проблем с учетом мнения общественности и гражданского общества; обеспечение конструктивного диалога между представителями общественности, политических партий, неправительственного сектора и государственных органов; осуществление иной деятельности в рамках своей компетенции, не противоречащей законодательству Республики Казахстан.

«Создание Нацсовета – хороший шанс на развитие диалога «власть-общество»» – Данияр АШИМБАЕВ — В споре рождается если не истина, то хотя бы ее зачатки. Власть готова слушать и создание НСОД может стать хорошим шансом и на политические реформы, и на развитие диалога «власть-общество», и на повышение качества принимаемых решений. Не понравится – буду критиковать. Но попробовать нужно.

«В Нацсовете представлены практически все общественно-политические группы» – Ерлан КАРИН — Здесь и представители старой оппозиции, нового протестного движения, гражданские активисты, известные правозащитники, которые долгие годы занимаются защитой прав человека. Здесь и молодежные активисты, молодежные лидеры, представители регионов и, конечно же, наши ведущие казахстанские эксперты.

FERGANA . AGENCY . Досым САТПАЕВ – «Акорда против акиматов» — В регионах, в принципе, давно уже существует некая форма двоевластия, где областной аким является ставленником президента, а бал правят местные региональные бароны, пытающиеся реализовать не региональные, а свои узкогрупповые интересы через представителей в столице. В результате конфликты между этими двумя игроками не так уж редки. И обычно победу одерживают теневые хозяева региона, у которых довольно большой арсенал для дискредитации акимов. В результате социально-экономическое пространство страны существует в трех измерениях. В первом живет центральная власть, которая разрабатывает разного рода индустриально-инновационные и социально-экономические программы развития, создает региональные центры по работе с инвесторами, придумывает всяческие рейтинги и т.д. Во втором измерении живут акимы всех уровней и местные агашки, которые нередко ставят свои палки в экономические колеса, если это не имеет прямой связи с их интересом. А жильцами третьего измерения являются простые казахстанцы.

CAMONITOR . KZ . «Каким будет Казахстан, если к власти придут казахские националисты?» — Казахские националисты часто противоречат сами себе: с одной стороны, активно ратуют за избавление от наследия тоталитарного прошлого, а, с другой, выступают за советские принципы распределения социальных благ (бесплатные квартиры многодетным, раздача пособий и т.д.) и фактически за большевистские методы решения проблем, связанных с нациестроительством, – в частности, языковой. На уровне популистских лозунгов такой дуализм не особо опасен, но как он проявится в том случае, если эти люди вдруг придут к власти? А подобный вариант исключать нельзя – ведь доля казахского населения быстро растет и, по некоторым прогнозам, через пару десятилетий достигнет 80-85 процентов. Петр СВОИК, экономист, общественный деятель: «Угроза национализма? Нет такой!». Рустем КАДЫРЖАНОВ, доктор философских наук: «Изоляция ведет к отставанию».

CARAVAN . KZ . «Канат Тасибеков рассказал, почему полный отказ от русского языка в нашей стране не поможет развитию казахского» — Да, нужно, чтобы государственный язык стал де-факто государственным, чтобы все его знали и на нем разговаривали. У нас в стране все 30 лет достаточно спокойная политика в этом плане, и надо ее придерживаться. Однако у нас периодически появляются разного рода экстремисты, которые устраивают скандалы и даже драки на языковой почве. Они же просто хотят получить политические дивиденды. Но есть и те, кто действительно сильно радеет за тему языка. Также у нас немало людей, которые активно радеют за казахский язык, публикуя кучу постов и материалов, но при этом всегда пишут на русском и не могут даже казахский шрифт себе на телефон установить.

«России, как и Казахстану, слишком крепкий рубль не нужен» — Финансовый аналитик Арман БЕЙСЕМБАЕВ рассказал, почему тенге рекордно ослаб к рублю и какими последствиями это может обернуться для казахстанской экономики — Слишком слабый тенге на фоне более крепкого рубля уже отражается на инфляционном фоне нашей экономики, такая ситуация не может не отразиться на стоимости российской продукции. Даже по последним отчетам Нацбанка видно, что инфляция приближается к своему верхнему порогу в 6 процентов, что в результате вынудит регулятор повысить процентную ставку до конца года. В экспертном сообществе уже есть ожидания, что в следующем году инфляция окажется выше заданного коридора, а процентная ставка будет в районе 10 процентов.

365 INFO . KZ . «Казахи — самая большая русскоязычная неславянская нация в мире» — Хотя казахов становится все больше, казахскому языку это пока помогает слабо. По крайней мере в городах. Даже владеющие языком городские казахи общаются между собой на русском. И тому есть вполне объективные причины. Об этом пишет доктор философских наук Рустем КАДЫРЖАНОВ в работе «О влиянии постсоветской этнодемографической динамики на культурную интеграцию этносов в Казахстане». Исследование опубликовано на официальном сайте КИСИ.

TENGRINEWS . KZ . «Нам по комнате выделили. Как вице-министр и Шукеев живут в Арыси» — До 1 августа в Арыси должны восстановить все разрушенные и поврежденные дома. До часа X осталось чуть больше 10 дней. Успеют ли строители к этому сроку? На этот вопрос ответил Каирбек УСКЕНБАЕВ, член правительства живет сейчас в Арыси. Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития лично следит за тем, как идет строительство и восстановление объектов в городе. Рабочего кабинета у вице-министра нет, все вопросы обсуждаются на выездах. Даже временное жилье он делит вместе с акимом Туркестанской области Умирзаком ШУКЕЕВЫМ, который тоже переехал в Арысь на период восстановления города. В интервью Tengrinews.kz Каирбек Ускенбаев рассказал о ходе строительства, о гостеприимстве местных жителей и об их запросах.

TIME . KZ . «Эти неподъёмные лёгкие рельсы» — Деньги на строительство легкорельсового транспорта (ЛРТ) в Нур-Султане, замороженные в Банке Астаны, должны вернуться государству. Об этом в среду заявил аким столицы Алтай КУЛЬГИНОВ после критики президента о неокупаемом и непрактичном проекте наземного метро. Напомним, до этого власти города говорили, что на счетах Банка Астаны заморожено около 200 млн долларов, предназначенных для строительства линии ЛРТ. Аким заявил, что отныне бюджетные проекты будут утверждаться по новым правилам.

«Тупик для Фемиды» — В декабре 2010 года акционерное общество “Центр транспортного сервиса” (ЦТС) выставило на аукцион и продало компании “Транспортный логистический центр — ТЛЦ” участок железнодорожных подъездных путей близ Алматы. Был заключен договор купли-продажи с регистрацией в управлении юстиции Илийского района Алматинской области. Однако спустя почти десять лет после заключения сделки представители АО “ЦТС” неожиданно для новых собственников подали иск в суд о признании сделки недействительной, несмотря на пропуск срока исковой давности. По мнению сотрудников ТОО “ТЛЦ”, речь может идти о захвате чужого бизнеса — компания на протяжении почти десяти лет проводила работу по приведению аварийных путей в соответствие с техническими нормами, платила налоги, создавала рабочие места…

«Деньги для “шефа”» — Два жителя столицы, прикрываясь именем Алика ШПЕКБАЕВА, вымогали у бизнесмена полмиллиона долларов. Страх перед правоохранительными органами, особенно перед борцами с коррупцией, едва не помог 43-летнему Серику МУКЕЕВУ и 41-летнему Айдосу АБДЫРАЙЫМОВУ разбогатеть на 500 тысяч долларов. Они разыграли весьма убедительный спектакль перед предпринимателем Александром УЗКИХ: один изображал полковника Нацбюро по противодействию коррупции, а второй объяснял, что с высокопоставленным силовиком нужно дружить и он поможет решить все проблемы. При этом оба ссылались на близкие отношения с главным борцом с коррупцией в стране генерал-лейтенантом Аликом ШПЕКБАЕВЫМ, панибратски называя его в разговорах “шефом”…

KAPITAL . KZ . «Инфляция: ожидание и реальность» — По сообщению Национального банка Республики Казахстан, в июне текущего года инфляция сложилась на уровне 0,2%, а в годовом выражении – 5,4%, что соответствует целевому коридору 4-6% на текущий год. О том, какие показатели и риски главным образом влияют на реальный уровень инфляции, а также об инфляционных ожиданиях на 2019 год, рассказали эксперты.

FORBES . KZ . «Айдын Рахимбаев рассказал, что планируется построить на «Атакенте»» — В среду, 17 июля, глава холдинга BI Group Айдын РАХИМБАЕВ (№11 рейтинга богатейших бизнесменов Казахстана Forbes.kz) объяснил на своей странице в Facebook, как будут проводиться работы. Вероятность вырубки 9 тыс. деревьев он сразу отмёл: «Это не правда». Как пишет Рахимбаев, компания действительно предложила концепцию Convention-центра, так как, по его мнению, он необходим двухмиллионному городу. «Речь идёт о современном трансформируемом Convention-центре, где могут проходить любые мероприятия, такие как выставки, концерты, форумы, конференции и так далее одновременно, но при этом он может трансформироваться в один большой центр под любое мероприятие за полдня!» — сказано в сообщении.

MK — KZ . KZ . «Высшее образование в Казахстане – традиции и современность» — Сегодня часто вспоминают советскую систему среднего и высшего образования. Зачастую мнения и оценки высказывают совершенно противоположные. Кто-то считает прежнюю систему устаревшей и неконкурентоспособной применительно к сегодняшним реалиям. Кто-то говорит о ней как об образцовой и незаслуженно отвергнутой. В преддверии нового учебного года говорим о плюсах и минусах сегодняшней и советской систем с экспертами, представителями двух алматинских университетов.

AZATTYQ . ORG . «Семь лет тюрьмы. Лидеру независимого профсоюза вынесли приговор» — 17 июля Енбекшинский районный суд города Шымкента приговорил председателя независимой профсоюзной организации «Достойный труд» и отраслевого профсоюза топливно-энергетического комплекса Ерлана БАЛТАБАЯ к семи годам тюремного заключения. Сам он настаивает, что дело имеет политическую подоплеку. Схожее мнение высказывают казахстанские правозащитники.

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