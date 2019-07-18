Казахстан оказался на 83 месте по разрыву доходов между мужчинами и женщинами

Алматы. 18 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В рейтинге Давосского форума Казахстан находится на 83 месте по разрыву доходов между мужчинами и женщинами, сообщила представитель структуры «ООН-Женщины» в РК Илейн Конкиевич.

«По разрыву мужчин и женщин в доходах, например, Казахстан – на 83 месте. Это очень большой разрыв, в 82 странах ситуация лучше», — сказала Конкиевич корреспонденту МИА КазТАГ в кулуарах конференции Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) «Женщины в бизнесе» в четверг в Алматы.

По неравенству мужчин и женщин в политике Казахстан – на 94 месте.

«Еще один такой же негативный показатель – это то, что в мажилисе женщин 27%, а в сенате их совсем мало – 10%. Это – больной момент, что женщин не хватает в парламенте, министерствах, не глава государства (женщина – КазТАГ)», — поясняет она оценку Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

По данным ежегодного гендерного отчета ВЭФ, Казахстан в 2018 году занимал 60 место, ссылается Конкиевич.

«Казахстан в 2018 году занимал 60 место из 149 стран в целом по четырем позициям: неравенство мужчин и женщин в экономике, политике, образовании и здравоохранении», — говорит она.

По ее словам, в 2017 году Казахстан был на 52 месте.

«Значит, упал его рейтинг», — оценивает эксперт.

По ее словам, по неравенству мужчин и женщин в экономике Казахстан – на 32 месте. Это, по ее оценке, неплохое место.

«По неравенству мужчин и женщин в образовании Казахстан – на 30 месте, в здравоохранении – на 42 месте. У Казахстана есть резервы для развития», — резюмировала Конкиевич.