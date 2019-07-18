Разработать правила по содержанию дома диких животных предлагают в Алматы

Алматы. 18 июля. КазТАГ – Необходимо разработать правила по содержанию дома диких животных, считает член общественного совета (ОС) Алматы Ерлан Смайлов.

«Нам необходимо разработать через маслихат общие правила, которые бы регламентировали содержание дома диких животных. У нас очень низкие пороги владения животными: сегодня практически любой человек может купить животное на рынке, и при этом никаких требований к владельцу не предъявляется. А животное – это прежде всего ответственность», — сказал Смайлов на заседании ОС в четверг.

Правила, по его мнению, должны быть сходны с правилами владения оружием.

«Если вы приобретаете оружие – есть квалификационные требования. Аналогично надо делать и по животным, как на Западе: соответствующий экономический уровень, чтобы площадь позволяла, чтобы он медобследование проводил. А то сегодня можно купить хорька, медвежонка – он тебе надоел, ты его выкинул, и никакой ответственности не несешь», — считает общественник.

Также он полагает, что необходимо разработать регламент, который бы регулировал работу рынков, на которых сегодня продают животных бесконтрольно. В противном случае, считает Смайлов, ответственность несет только государство.

Его поддержал председатель ОС Рахман Алшанов.

«Действительно, жалобы поступают: держат питона, волка, требований нет, а зоопарк в такой ситуации является конечной точкой – туда (больных животных владельцы – КазТАГ) отправляют умирать, как в хоспис», — добавил Алшанов.

Поводом для обсуждения вопроса стал мониторинг ОС работы алматинского зоопарка, где за последние два месяца умерло четверо животных, двое из которых – львята Гера и Ассоль – были приняты от частных владельцев.

«Два-три года назад мы рекомендовали принимать зоопарку диких животных из частных рук. Сегодня мы пересмотрели свои взгляды и рекомендуем зоопарку напротив не принимать подобных животных без сопроводительных документов и соответствующих медобследований и прививок. Два погибших львенка были принятые из чьих-то рук, и там не было ни сопровождающих документов, ни медобследования, поэтому они погибли от того, что были изначально заражены и в плохом состоянии поступили в зоопарк», — высказала свое мнение принимавшая участие в мониторинге член ОС Зульфия Байсакова.

Вместе с этим она в качестве рекомендаций ОС озвучила предложение создать независимый профессиональный совет по развитию зоопарка с привлечением представителей гражданского общества и информировать население, которое заинтересовано в защите животных и живой природы, о тех моментах, с которыми сталкивается сам зоопарк.

Ранее сообщалось, что в июне-июле в алматинском зоопарке умерло четверо животных: два львенка, переданных частными владельцами, жираф и лось. Причиной смерти львят стала панлейкопения (чумка кошачьих) на фоне ряда иных заболеваний, жирафа – инфаркт миокарда, причина смерти лося выясняется.