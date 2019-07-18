Алматы. 18 июля. КазТАГ – Казахстан впервые за многие годы начал экспортировать электричество в Узбекистан, сообщает пресс-служба министерства энергетики РК.

«В конце июня текущего года в первые за многие годы начаты экспортные поставки казахстанской электроэнергии в Узбекистан. Так, согласно заключенному договору между уполномоченными организациями двух стран, в течение 2019 года в узбекскую энергосистему будет экспортировано более 1 млрд кВт/ч», — говорится в сообщении.

Одним из важных условий для осуществления экспорта электроэнергии в Узбекистан, по данным минэнерго, «в первую очередь является обеспечение внутренних потребностей Казахстана».

«В целях обеспечения надежности и бесперебойного электроснабжения потребителей Казахстана предусмотрен комплекс мероприятий по настройке противоаварийной автоматики (САОН – специальная автоматика отключения нагрузки) и введению ограничений для узбекских потребителей в случае технологических нарушений», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что экспортные поставки электроэнергии начаты, и на сегодня (с конца июня по 17 июля) в Узбекистан реализовано 145 млн кВт/ч.

«Экспортные поставки казахстанской электроэнергии стали возможными благодаря существующему профициту электрических мощностей, полученному в результате проведенной политики правительства Республики Казахстан по своевременной модернизации, реконструкции и расширению электрических станций Казахстана. Шаги к развитию торговли между двумя странами будут способствовать в дальнейшем взаимовыгодному сотрудничеству не только в области электроэнергетики, но и в других отраслях экономики», — добавили в минэнерго.