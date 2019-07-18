Алматы. 18 июля. КазТАГ – Центры ресурсной поддержки семьи открылись при семейных судах в восьми городах Казахстана, передает корреспондент агентства.

«В восьми городах Казахстана – Нур-Султан, Алматы, Усть-Каменогорск, Тараз, Караганда, Атырау, Костанай и Кокшетау при семейных судах заработали Центры ресурсной поддержки семьи. «Бақытты отбасы» – это пилотный проект, который реализует некоммерческое ОЮЛ «Союз кризисных центров», которое выиграло грант НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», — сообщили в четверг организаторы проекта.

Они уточнили, что в конкурсе «Центра поддержки гражданских инициатив» принимало участие семь организаций.

«Цель проекта – снижение процента разводов в Казахстане, укрепление института семьи. В тех городах, где идет реализация пилота, в случае обращений казахстанцев в семейные суды для подачи заявлений на регистрацию брака либо о расторжении брака им порекомендуют обратиться в Центры ресурсной поддержки семьи, где можно бесплатно получить консультацию психолога, юриста, социального работника. В каждом центре будут работать до 7 специалистов, их задача – оказание психологической, медицинской, социальной, юридической помощи казахстанцам, планирующим либо создать семью, либо развод», — пояснили организаторы.

Партнером и инициатором проекта выступает Верховный суд.

«В Казахстане последние несколько лет рассматривается вопрос по модернизации Верховного суда, в частности, создание отдельного семейного суда по решению вопросов семьи и брака – разводы, раздел имущества при наличии детей, физическое насилие в семье и так далее. В рамках эксперимента были созданы семейные суды в некоторых регионах, но на законодательном уровне инициатива еще не закреплена. Пилот должен продемонстрировать, рабочая ли модель – открытие Центров ресурсной поддержки семьи при семейных судах, все плюсы и минусы такого взаимодействия, будет апробирована методика профилактики разводов», — отметили авторы проекта.

В ходе проекта планируют собрать учебный материал, на основе которого будет разработано методическое пособие для сотрудников подобных Центров и семейных судей. Данное пособие, по словам организаторов, объединит в себе лучшие международные практики и локальный опыт.

«Так сложилось, что в Казахстане отсутствуют накопленные данные, аналитика и понимание причин по вопросам семьи и брака, а процент разводов – один из самых высоких в СНГ. Государство озабочено этим вопросом и пилот с Центрами ресурсной поддержки семьи и семейными судами – одна из попыток пересмотреть сферу семейных взаимоотношений в республике. Мы считаем, что и создание пула экспертов в вопросе семейной медиации в Казахстане – важные задачи, которые стоят перед нами как перед оператором этого пилота», — сказала председатель правления ОЮЛ «Союз кризисных центров» Зульфия Байсакова.

Она отметила, что «Союз кризисных центров» давно работает в схожей теме – теме бытового насилия. По ее словам, союз реализовал большие системные проекты в этой области такие, как Национальный телефон доверия 150, доступ несовершеннолетних к правосудию.

«На протяжении 25 лет работы нашего НПО мы 11 раз инициировали внесение изменений по вопросу бытового насилия в национальное законодательство. В проекте по созданию Центров ресурсной поддержки семьи мы также ориентированы на сбор и формирование предложений для внесения изменений в законодательство РК о семье и браке для реализации глобальной цели – сокращение разводов в РК и повышение ответственности казахстанцев в вопросах создания семьи», — подчеркнула Байсакова.

В рамках пилота ОЮЛ «Союз кризисных центров» большое внимание планирует уделить обучению персонала Центров ресурсной поддержки семьи и семейных судей, так как такой экспертизы в Казахстане пока нет.

«Разработана обширная программа обучения с участием международных экспертов, тренеров, специалистов в семейной медиации. В последующем казахстанские профессионалы будут востребованы в случае масштабирования проекта на весь Казахстан. Проект будет формировать этот класс профессионалов, экспертов в области семейной медиации», — уточнили в союзе.

Адреса Центров ресурсной поддержки семьи пилотного проекта «Бақытты отбасы»:

Нур-Султан: проспект Абая, 36, Алматинский районный суд; проспект Тауелсиздик 34/1, Специализированный межрайонный административный суд города; улица Есенберлина 30/1, Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних;

Алматы: улица Маркова, 34, Ювенальный суд города; улица Казыбек би, 66, городской суд; улица Куанышбаева, 44 А, Ауэзовский районный суд №2;

Тараз: улица Казыбек би, 142А;

Кокшетау: улица Ақан Сері, 115

Костанай: улица Пушкина 100/1, Костанайский ювенальный суд; улица 5 апреля, 67, 3-й подъезд;

Караганда: проспект Бухар Жырау, строение 51/4, офис 303; улица Ерубаева, 9, Суд №2 Казыбексбийского района; улица Металлистов, 33, суд №3 Октябрьского района;

Усть-Каменогорск: улица Кайсенова, 55, Городской суд; бульвар Гагарина, 20;

Атырау: улица Курмангазы, 8А.

«В Центры ресурсной поддержки семьи может обратиться каждый казахстанец. Центры ресурсной поддержки семьи работают пять дней в неделю, с 9.00 до 18.00 (13.00-14.00 – перерыв на обед). Прием и консультации у специалистов Центров бесплатно. Для контактов: круглосуточный номер 150 (звонок бесплатный); круглосуточный мобильный номер: +7 708 106 0810 (звонки согласно тарифу оператора)», — уточнили организаторы проекта.