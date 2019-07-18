Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Новости 94 0

Алматы. 18 июля. КазТАГ – Курс доллара США в четверг относительно данных за среду изменился разнонаправленно: в пунктах обмена валют Нур-Султана – понизился, в Алматы и Шымкенте – повысился, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т382,9, а продажи – Т384,4.

В Алматы $1 в обменниках в среднем покупают по Т383,6, а продают по Т385,2.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т384,1, а продажи – Т384,9.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на четверг, составляет Т383,98.

Браки и разводы. 2019 год. Браки и разводы. 2019 год.
2579

Похожие материалы:

  1. Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента
  2. Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента
  3. Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента
  4. Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента
  5. Курс доллара продолжает расти в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Новости партнеров

Загрузка...