Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 18 июля. КазТАГ – Курс доллара США в четверг относительно данных за среду изменился разнонаправленно: в пунктах обмена валют Нур-Султана – понизился, в Алматы и Шымкенте – повысился, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т382,9, а продажи – Т384,4.

В Алматы $1 в обменниках в среднем покупают по Т383,6, а продают по Т385,2.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т384,1, а продажи – Т384,9.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на четверг, составляет Т383,98.