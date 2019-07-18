Насколько уместны разговоры о том, что русские и украинцы являются одним народом?!

Ясно одно: украинцам и русским при соответствующих условиях очень легко дается формирование единой этнической общности

Издание Panorama.am опубликовало статью под названием «112 Ukraine cancels public premiere of Oliver Stone’s documentary on Ukraine» — «112 Украина» отменил показ документального фильма Оливера Стоуна про Украину».

В ней говорится так: «Телеканал «112 Украина» отменил показ нового документального фильма Оливера Стоуна «Revealing Ukraine» («Откровение об Украине») в соответствии с рекомендацией международного редакционного совета», — сообщило информационное агентство Unian.

Такое решение было принято через день после того, как здание его редакции обстреляли из гранатомета, у входа туда была проведена акция протеста, и сотрудники получили угрозы».

В действительности митинг украинских националистов у офиса телеканала «112 Украина» должен был состояться 13 июля. Но из-за того, что в ночь на субботу его обстреляли из гранатомета, организаторы перенесли акцию к штаб-квартире СБУ. Решающим же фактором в данном случае, видимо, оказалось предупреждение генерального прокурора Украины Юрия Луценко в адрес редакции телеканала «112 Украина» о том, что та «ответит», если все-таки покажет картину Оливера Стоуна. И, как следствие, 15 июля международный редакционный совет телеканала «112 Украина» рекомендовал этот документальный фильм все-таки не показывать. Но он, надо полагать, все равно найдет свою дорогу к зрителю. В частности – к украинскому зрителю.

И вот что примечательно. Как известно, Владимир Путин дал интервью для этого нового фильма режиссера Оливера Стоуна. В ходе разговора с ним российский лидер указал на объективную неизбежность сближения России и Украины. «Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических отношений», — подчеркнул Владимир Путин. А еще российский лидер отметил то, что русские и украинцы, по сути, представляют одну нацию, у них общая история и религиозная принадлежность. Но ведь такое мнение, по большому счету, свойственно не только русским в целом, но и также многим нерусским людям на просторах бывшего Советского Союза. Украинцы вместе с русскими массово заселялись в малонаселенных районах Сибири и Дальнего Востока во второй половине XIX века и в начале XX века. То же самое можно сказать об их роли в процессе славянизации и европеизации Казахстана на протяжении большей части прошлого столетия. К примеру, согласно данным проведенной в 1926 году переписи населения, их в Кустанайском округе насчитывалось больше, чем казахов и русских, — 160 844 против 123 411 и 82 661, соответственно.

Если же вести речь о русском засилье в форме именно подавляющего влияния где-нибудь на национальных окраинах царской России или советской державы в прошлом, следует, наверное, не упускать из виду и то, что оно порой носило русско-украинский характер. А порой – даже украинско-русский характер. Доводилось в свое время видеть казахов, легко переходивших с казахской речи на украинскую мову, будучи при этом искренне уверенными в том, что они теперь заговорили по-русски.

Украинцы на постсоветских просторах за пределами Украины настолько смешались с русскими, белорусами, немцами и татарами, что говорить о них как о чистокровных украинцах уже, видимо, будет сложно. О том, как в этом смысле обстоит дело на территории самой Незалежной, нам сложно утверждать что-то конкретное. Но напрашивается догадка, что на юге и востоке современной Украины имеет место такое же смешение украинских и русских элементов, какое есть, скажем, в Казахстане. Отсюда вывод украинцам и русским очень легко дается формирование единой этнической общности. Поэтому, надо полагать, утверждение Владимира Путина о том, что русские и украинцы являются одним народом, имеет под собой серьезное основание.

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