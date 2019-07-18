Нур-Султан. 18 июля. КазТАГ – Лимиты долга акиматов на 2019 год готовятся пересмотреть в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Внести в приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 сентября 2018 года №20 «Об установлении лимитов долга местных исполнительных органов на 2019 год» следующее изменение: Лимиты долга местных исполнительных органов на 2019 год, утвержденные указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу», — говорится в проекте приказа министерства финансов.

Согласно документу, лимиты долга акиматов намерены пересмотреть следующим образом: Акмолинская область – с Т47 477 044,4 тыс. на Т47 974 364 тыс.; Актюбинская область – с Т58 436 233,4 тыс. на Т58 436 233,4 тыс.; Алматинская область – с Т47 610 531,3 тыс. на Т50 567 598,2 тыс.; Атырауская область – с Т32 003 399,3 тыс. на Т39 031 799,1 тыс.; Восточно-Казахстанская область – с Т60 605 762,2 тыс. на Т66 042 277 тыс.; Жамбылская область – с Т51 178 523,3 тыс. на Т52 819 808,6 тыс.; Западно-Казахстанская область – с Т42 677 484,5 тыс. на Т46 433 929,2 тыс.; Карагандинская область – с Т62 523 666,1 тыс. на Т59 357 678,3 тыс.; Костанайская область с Т53 071 487 тыс. на Т52 863 853,7 тыс.; Кызылординская область – с Т57 858 202,1 тыс. на Т53 305 967,2 тыс.; Мангистауская область – с Т26 056 925,7 тыс. на Т27 088 528,4 тыс.; Павлодарская область – с Т32 034 922,3 тыс. на Т32 499 225,7 тыс.; Северо-Казахстанская область – с Т34 747 483,9 тыс. на Т39 073 332,2 тыс.; Туркестанская область – с Т40 198 102,5 тыс. на Т44 703 040 тыс.; Нур-Султан – с Т102 389 044,8 тыс. на Т101 875 797,7 тыс.; Шымкент – с Т54 025 345 тыс. на Т62 608 564 тыс.

Долг акимата Алматы хотят оставить без изменения на уровне Т 61 958 926,2 тыс.

Проект приказа минфина вынесен на публичное обсуждение до 26 июля.