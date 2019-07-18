Назначен председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК

Нур-Султан. 18 июля. КазТАГ – Назначен председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Казахстана, сообщает пресс-служба Верховного суда.

«Председателем судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда назначен Абдрашит Жукенов», — говорится в сообщении в четверг.

Жукенов с октября 2014 года был судьей Верховного суда, до этого – с июля по октябрь 2014 года занимал пост заместителя председателя агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция).