Назначен председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК

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Нур-Султан. 18 июля. КазТАГ – Назначен председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Казахстана, сообщает пресс-служба Верховного суда.

«Председателем судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда назначен Абдрашит Жукенов», — говорится в сообщении в четверг.

Жукенов с октября 2014 года был судьей Верховного суда, до этого – с июля по октябрь 2014 года занимал пост заместителя председателя агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция).

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