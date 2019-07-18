Алматы. 18 июля. КазТАГ – Пожарные продолжают наращивать силы при тушении пожара в частном секторе в Алматы, передает корреспондент агентства.

Сейчас на место ликвидации возгорания продолжают прибывать пожарные. Как стало известно, силы и средства наращиваются по повышенному номеру вызова.

Пожар начался примерно в районе 22.35 по адресу: Ауэзовский район, микрорайон «Атамекен» дом 25. Уже через несколько минут на место прибыли первые пожарные расчеты, которые в ходе тушения пожара спасли семейную пару.

Как сообщалось ранее, по предварительным данным, горят три частных жилых дома.