На месте крупного пожара в Алматы была внезапная вспышка неустановленного происхождения

Новости 69 0
Марш, марш левой! Марш, марш левой!
1699

Алматы. 18 июля. КазТАГ – На месте крупного пожара в Алматы была внезапная вспышка неустановленного происхождения, сообщает пресс-служба ДЧС города.

«Локализация пожара достигнута в 23.40 часов. Пожарными предотвращено распространение огня на близлежащие жилые дома. Быстрому распространению пожара способствовала внезапная вспышка неустановленного происхождения», — сообщила в четверг официальный представитель ДЧС Сандугаш Баймухамбетова.

Она уточнила, что сообщение о пожаре поступило в 22.38, а первые пожарные расчеты прибыли на место в 22.46.

Как сообщалось ранее, пожар начался примерно в районе 22.35 по адресу: Ауэзовский район, микрорайон «Атамекен», дом 25. Прибывшие через несколько минут первые пожарные расчеты в ходе тушения пожара спасли семейную чету 1964 и 1968 годов рождения. Сейчас на место ликвидации возгорания продолжают прибывать пожарные. Силы и средства наращиваются по повышенному номеру вызова.

Похожие материалы:

  1. Пожар в складском помещении в Алматы пытаются потушить с вертолета
  2. Второй вертолет подключили к тушению пожара в складском помещении в Алматы
  3. Пожарные продолжают наращивать силы при тушении пожара в частном секторе в Алматы
  4. КЧС назвал причину пожара в ЖК «Британский квартал» в Нур-Султане
  5. Казахстан оказался на 83 месте по разрыву доходов между мужчинами и женщинами

Новости партнеров

Загрузка...