Алматы. 18 июля. КазТАГ – На месте крупного пожара в Алматы была внезапная вспышка неустановленного происхождения, сообщает пресс-служба ДЧС города.

«Локализация пожара достигнута в 23.40 часов. Пожарными предотвращено распространение огня на близлежащие жилые дома. Быстрому распространению пожара способствовала внезапная вспышка неустановленного происхождения», — сообщила в четверг официальный представитель ДЧС Сандугаш Баймухамбетова.

Она уточнила, что сообщение о пожаре поступило в 22.38, а первые пожарные расчеты прибыли на место в 22.46.

Как сообщалось ранее, пожар начался примерно в районе 22.35 по адресу: Ауэзовский район, микрорайон «Атамекен», дом 25. Прибывшие через несколько минут первые пожарные расчеты в ходе тушения пожара спасли семейную чету 1964 и 1968 годов рождения. Сейчас на место ликвидации возгорания продолжают прибывать пожарные. Силы и средства наращиваются по повышенному номеру вызова.