Алматы. 18 июля. КазТАГ — Проезд временно закроют на одном из участков ул. Толе би в Алматы, сообщает пресс-служба ТОО «Алматинские тепловые сети».

«С 22.00 19 июля до 06.00 21 июля будет перекрыто движение автотранспорта по ул. Толе би в районе пересечения с ул. Чокина. Временные ограничения связаны с плановой заменой магистрального трубопровода, проложенного под проезжей частью этого уличного сегмента», — говорится в сообщении в четверг.

Как поясняется, реконструкция инженерных сетей Алматы, предусматривающая замену изношенных труб на современные, необходима для минимизации рисков в работе городской системы теплоснабжения.