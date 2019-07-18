Взаимодействие Казахстана с Евросоюзом уплотняется 18.07.2019 13:30 Владислав ЮРИЦЫН Политика 41 0 Политолог Замир Каражанов о новой стратегии ЕС в отношении Центральной Азии Похожие материалы: Погода без осадков ожидается в среду на большей части территории Казахстана Неустойчивая погода с дождями и грозами сохранится на большей части Казахстана во вторник Ономастический конгломерат Казахстана Назначен вице-министр информации и общественного развития Казахстана Погода без осадков ожидается в четверг лишь на юге и юго-западе Казахстана