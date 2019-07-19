Скандальные облигации «Бузгул Аурум» почти на Т5 млрд все еще остаются на балансе ЕНПФ

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Алматы. 19 июля. КазТАГ – Скандальные облигации ТОО «Бузгул Аурум» почти на Т5 млрд все еще остаются на балансе АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ), передает корреспондент агентства со ссылкой на аудиторский отчет компании «Делойт» в Казахстане.

Согласно данным «Делойт», корпоративные облигации ТОО «Бузгул Аурум», учитываемые по амортизированной стоимости (первоначальная стоимость финансового актива или обязательства, скорректированная с учетом эффективной процентной ставки) составили Т4,9 млрд.

Напомним, в 2016 году ЕНПФ приобрел через Казахстанскую фондовую биржу (KASE) 500 тыс. облигаций ТОО «Бузгул Аурум» на общую сумму Т5 млрд, несмотря на рекомендации воздержаться от инвестирования в указанные облигации. Руководившие тогда фондом топ-менеджеры – экс-глава ЕНПФ Руслан Ерденаев и его бывший заместитель Дабыр Медетбеков проигнорировали рекомендацию, так как получили от руководства «Бузгул Аурум» за совершение сделки взятку в размере $700 тыс. Многие фигуранты дела в итоге были приговорены к различным срокам лишения свободы.

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