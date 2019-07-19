Бывшего первого замакима Мангистауской области судят в Актау

Актау. 19 июля. КазТАГ – Бывшего первого заместителя акима Мангистауской области Серика Амангалиева судят в Актау, передает корреспондент агентства.

Судебный процесс по обвинению Амангалиева в преступлении, предусмотренной частью 4 статьи 366 (получение взятки) УК РК, начался в пятницу.

В качестве свидетелей по делу проходят бывший руководитель управления физической культуры и спорта Мангистауской области Нурбек Карабалаев, экс-помощник подсудимого Бауыржан Сапа, а также еще один бывший заместитель акима области – Бекмурат Жусупов и секретарь Амангалиева.

Напомним, Амангалиев был задержан 3 ноября 2018 года в 18.40 на территории международного аэропорта Актау, при нем были обнаружены и изъяты денежные средства на общую сумму 115 000 евро.

Амангалиев работал заместителем акима Мангистауской области с 4 декабря 2017 года по ноябрь 2018 года.