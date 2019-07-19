Алматы. 19 июля. КазТАГ – Владимир Радионов. Более 15 тыс. составляет дефицит мест в школах Алматы, сообщила руководитель управления образования Алматы Гульнар Коджабергенова.

«Сегодня дефицит мест в школах Алматы составляет 15 450 мест. С начала нового учебного года в городе начнут функционировать три новые школы и шесть пристроек, построенные как за счет бюджета, так и в рамках социальной ответственности бизнеса», — сказала Коджабергенова на заседании комиссии по вопросам социального благосостояния общественного совета (ОС) Алматы в пятницу.

Также она сказала, что в городе планируется строительство семи новых школ на 7 тыс. мест.

«По четырем школам разрабатывается проектно-сметная документация, по трем ведутся работы по выкупу земельных участков у частых владельцев», — уточнила Коджабергенова.

Что касается дошкольного образования, охват им детей в Алматы составляет 83%. По данным управления образования, в текущем году в городе появятся пять новых детских садов.

Отдельно руководитель управления остановилась на инклюзивном образовании.

«Сегодня в 135 школах, 39 детсадах и 18 колледжах созданы условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями. В 2019-2020 учебном году эти условия будут созданы еще в 15 школах. Также надо отметить, что в новых строящихся школах эти условия создаются сразу», — добавила спикер.

Бюджет управления образования в 2019 году составляет Т98,7 млрд.

Отвечая на вопрос о закупе учебников, Коджабергенова сказала, что в текущем году на их покупку будет потрачено Т3,7 млрд.

«Первоначально в бюджет была заложена сумма в Т2,6 млрд, потому что не было прайса по учебникам от издательств. Дополнительно мы запросили Т1,1 млрд, на сессии маслихата эта сумма будет утверждена. Сейчас мы перечислили 30% суммы издательствам, в этом году закупаются новые учебники для 4, 9, 10 классов», — сообщила Коджабергенова.

В свою очередь заместитель руководителя управления образования Светлана Попенко, отвечая на вопрос о внедрении подушевого финансирования школ, сказала, что с 1 сентября на него перейдут все школы Алматы (245 организаций среднего образования, в том числе 201 государственная и 44 частных), за исключением школ-интернатов и малокомплектных школ.

«Стоимость обучения одного учащегося в год в среднем составляет Т230 тыс. В эти средства входит фонд оплаты труда педагогов, созданный фонд стимулирования, учебные расходы, текущий ремонт, содержание здания и впервые – капитальные затраты, то есть теперь школа самостоятельно имеет право приобретать необходимый ей инвентарь, оборудование, наглядные пособия», — уточнила Попенко.