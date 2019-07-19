Алматы. 19 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Гражданская группа «За реформу МВД» заявила о планах провести митинг в Алматы, сообщил общественный деятель Асет Наурызбаев.

«4 августа мы проводим митинг у памятника Абая, уведомление мы уже отправили. Мы будем наблюдать за действиями чиновников. Статья 32 Конституции представляет гражданам право мирно и без оружия собираться. Это право может ограничиваться в интересах безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, и защиты прав и свобод других лиц. Потому мы заранее уведомляем акимат», — сказал Наурызбаев на пресс-конференции в пятницу.

При этом он подчеркнул, что Конституция является законом прямого действия и любой нормативно-правовой акт, противоречащий ей, является незаконным.

По словам Наурызбаева, на митинге члены группы будут требовать более быстрого продвижения реформы МВД.