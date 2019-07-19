Штрафом отделался ИО главы филиала «Охотзоопрома» по ЗКО за взяточничество

Астана. 19 июля. КазТАГ — Штрафом отделался ИО главы филиала РГКП «Охотзоопром» по Западно-Казахстанской области за взяточничество, сообщает пресс-служба агентства РК по противодействию коррупции (антикоррупционная служба).

«Департаментом агентства РК по противодействию коррупции Западно-Казахстанской области ранее окончено досудебное расследование в отношении и.о. руководителя Западного регионального филиала РГКП «Охотзоопром» Алимкулова К. (…) 16 июля приговором Уральского городского суда Алимкулов К. осужден к штрафу. Судом установлен срок для уплаты штрафа в течении месяца со дня вступления приговора в законную силу и разъяснено, что в случае неуплаты наказание будет заменено на лишение свободы. Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе», — говорится в сообщении в пятницу.

По данным агентства, Алимкулов, используя свое служебное положение, обманным путем получил денежные средства от своего подчиненного за не увольнение с работы в связи с совершением на служебной автомашине дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, 1 июля сообщалось, что ИО главы филиала РГКП «Охотзоопром» по ЗКО подозревается во взяточничестве. Он подозревался в получении взятки от своего подчиненного за неувольнение с работы в связи с совершением последним дорожно-транспортного происшествия на служебной автомашине. Процессуальное задержание подозреваемого не применялось в связи с полным признанием вины.