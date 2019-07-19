Война Миров. С-400, Турция, США и НАТО

Разногласия внутри блока НАТО усиливаются

Демонстративность и публичность, с которыми российские транспортные самолеты прилетали с блоками зенитной системы С-400 на турецкую авиабазу Мюртед, говорят в первую очередь о политической стороне сделки между Москвой и Анкарой. Цена для Кремля в данном случае выливается в то, что кроме неразглашенной суммы аванса от Турции – сам контракт оценивается в $2,5 млрд – он пока ничего не получил. Что касается президента Реджепа Эрдогана, то его издержки (если не повезет) получаются в первую очередь геополитическими.

Подготовка комплекса С-400 к отправке в Турцию. (Фото: Zuma \ TASS)

Если рассматривать комплексы С-400 в Турции с чисто технической стороны, то в плане ПВО все очень гармонично. Командующий противовоздушной обороной страны всегда может сказать, что у него передовые образцы натовского и иного производства, а потому турецкое небо закрыто от летательных аппаратов любого вероятного противника. С такой точки зрения и Казахстану нужно иметь в системе ПВО ключевые элементы, которые кардинально отличались бы от состоящих на вооружении России, Китая или Ирана. Однако военно-техническая целесообразность вокруг С-400 для Анкары находится на заднем плане, тогда как политические и геополитические вещи давно и сразу вышли на авансцену.

Упор в западной прессе на то, что для члена НАТО с 67-летним стажем покупать зенитные системы у врага – это предательство Североатлантического альянса, выглядит несколько спорным. Греция – тоже старый участник НАТО – провела первые стрельбы из С-300 ПМУ1 еще в декабре 2013 года. Вообще-то данная зенитная система была куплена Кипром в 1999 году. Однако из-за протестов Турции права на С-300 в 2006-2007 годах перешли к Греции. Та разместила их на своем острове Крит, благодаря чему комплекс ПВО российского производства одновременно прикрывает и воздушное пространство Кипра. Правда, здесь имеется очень важный нюанс – все, что было до Крыма, Донбасса и Сирии, оценивается в качественно ином ракурсе, чем после перечисленных событий.

Реджеп Эрдоган считается одним из самых волевых и харизматичных политических лидеров современного мира. Как и большинство харизматиков, он не боится рискованных решений, если считает риск оправданным. Именно при Эрдогане стало понятно, что для Турции дорога в Европейский союз закрыта в первую очередь из-за цивилизационных и ценностных установок европейской элиты. После того, как Кипр стал частью ЕС, естественным образом обострилась проблема Турецкой республики северного Кипра (ТРСК). Анкара планомерно ведет разведку углеводородов на шельфе ТРСК, что вызывает протесты не только со стороны признанного ООН Кипра, но и Брюсселя со всей его профильной бюрократией и политическими комиссарами.

Как Николая I в свое время сильно деформировало восстание декабристов, оказав мощное воздействие на его убеждения и политическое поведение, так и для президента Эрдогана попытка военного переворота 2016 года не прошла бесследно. День подавления путча – 15 июля – стал официальным праздником. После тех событий отношения Турции с США и НАТО заметно ухудшились. Разгромленные участники мятежа на самолетах бежали в Грецию, а Белый дом отказался выдать Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти называют одним из организаторов попытки переворота.

Если дальше углубиться в прошлое, то серьезные трения между Анкарой и Вашингтоном начались еще в 2003 году, когда Турция не поддержала американское вторжение в Ирак Саддама Хусейна, из-за чего не появилось наземного северного фронта против Багдада. Причиной турецкой строптивости стали курды, которые после свержения Хусейна получили широкую автономию. Боевые действия на территории Сирии привели к тому, что США очень активно сотрудничают с сирийскими курдами, а это крайне сильно нервирует Анкару.

Турецко-российские противоречия никого не удивляют. Анкара не признала возвращения Крыма в состав России, а после того, как турецкие пилоты сбили российский бомбардировщик Су-24 над территорией Сирии (24 ноября 2015 года) многим казалось, что разрыв между Москвой и Турцией будет длительным и серьезным. Поначалу все так и выглядело. А потом Кремлем были как-то быстро и благодушно приняты извинения за инцидент. И пусть в Сирии поддерживаемые Россией и Турцией стороны конфликта продолжают наносить взаимные удары, Москва и Анкара заключили соглашение о поставке комплексов С-400. При этом Ирану Кремль данный комплекс не продает, хотя российско-иранские позиции в сирийском вопросе гораздо ближе, чем российско-турецкие. Попутно трехсторонний формат Москва – Иран – Тегеран по Сирии тоже продолжает работать. Похоже, в трех столицах доминирует прагматичный и циничный подход, где все игроки пытаются договариваться по существу и в меру сил блокировать прочих акторов сирийского процесса.

Реджеп Эрдоган старается сделать Турцию мощным самостоятельным игроком на стыке Европы и Азии, для чего прикладывает все возможные в его ситуации усилия. Анкаре «многовекторность» дается гораздо тяжелее, чем Казахстану, поскольку решаемые задачи сложные и взрывоопасные, а государства, с которыми приходится иметь дело, весьма влиятельные и в определенном смысле опасные.

Больше всего независимая политика Турции беспокоит Вашингтон. Степень турецкой интеграции в военно-технические и прочие структуры и программы НАТО очень глубокая. Поэтому когда США угрожают Анкаре отказом в получении истребителей пятого поколения F-35, то вынуждены держать в уме авиабазу Инджирлик, закрытие доступа к которой резко снизит американские военные возможности на Ближнем Востоке.

Оценки действий президента Эрдогана в истории с С-400 очень разные. Одни наблюдатели полагают, что он не перешел своеобразный геополитический Рубикон и просто добивается от своих партнеров по ЕС и союзников по НАТО признания нового веса и места Анкары в глобальной пищевой цепочке. Турция, например, официально состоит в военном альянсе с Израилем, но это не отменяет ее разнообразной поддержки движению Хамас в секторе Газа. Другие эксперты получение турками российской системы ПВО называют недопустимым поступком, после которого Анкару необходимо примерно наказать.

Пусть Дональд Трамп имеет репутацию отчаянного политика, но резкие действия против Турции могут и для Вашингтона обернуться болезненными издержками. Не стоит забывать, что согласно социологическим опросам в турецком обществе США в качестве врага воспринимают порядка 80% населения, тогда как у России аналогичный показатель 46%. Функционеры НАТО пока занимают выжидательную позицию, поскольку выносить сор из североатлантической избы не любят и стараются сохранять видимость единства рядов до последней возможности.

История с С-400 для Турции лишний раз свидетельствует о распаде мирового порядка, сложившегося после победы США над СССР в Холодной войне. Капитуляция и распад Советского Союза сделали Вашингтон единственным лидером на планете. Однако пир победителя продолжался сравнительно недолго. В качестве экономического противовеса оформился Китай, Россия из-за событий на Украине в 2014 году пошла в контратаку, пусть и вялую. Теперь пытается расширить свою геополитическую нишу Анкара, из-за чего нарастает ее конфликтный потенциал с США и Евросоюзом. Весь наблюдаемый процесс не однодневный и нужно прожить приличное количество времени, чтобы узнать чем все завершилось.

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